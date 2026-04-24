لأن جلب "نسخته الأصلية" يبدو مستحيلًا .. تشيلسي يراقب طفرة يايسله مع الأهلي ويدرس جديًا التعاقد معه!

الصحفي الإنجليزي جرايم بايلي قال عبر موقع "تيم توك" إن يايسله ظهر من ضمن الأسماء التي يدرسها تشيلسي في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر النادي اللندني من أشد المعجبين به وبقدراته التدريبية.

وأوضح أن يايسله الذي رحل عن سالزبورج في 2023 منتقلًا بشكل مفاجىء إلى الأهلي، لا يمانع فكرة العودة لأوروبا من جديد عن طريق تشيلسي، الذي يعتبر أحد عمالقة الكرة الإنجليزية.

وتطرق بايلي إلى إعجاب تشيلسي بأسلوب المدرب الألماني المتطور، وفلسفته التي تعتمد على تشكيل منظومة متماسكة للفريق، وهو أمر يحتاجه البلوز في ظل العدد الكبير من المواهب في ستامفورد بريدج.

ولا يعتبر الإعجاب بيايسله وليدًا للحظة الحالية فقط، الألماني أُطلق عليه من قبل لقب "يوليان ناجلسمان الجديد"، كما أنه يعد من تلاميذ المخضرم رالف رانجنيك الذي ساهم في تطوير مسيرة كل من يورجن كلوب وأوليفر جلاسنر وتوماس توخيل وناجلسمان نفسه.

يايسله سبق أن تحدث بنفسه عن مقارنته مع المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا قائلًا في 2022:"أنا لست يوليان ناجلسمان 2.0، أنا ماتياس يايسله".

ويأتي اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع صاحب الـ38 سنة، بعد ما أكده الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، حول اهتمام بعض الأندية الأوروبية بخدماته، مع التأكيد على تمسك إدارة الأهلي به وعدم التفكير في التخلي عنه بأي شكل من الأشكال.