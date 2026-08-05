الأهلي يصدر بيانًا رسميًا عن ماتياس يايسله.. ويتحرك لـ"خطف" نجم الاتحاد

وفي هذا السياق.. أصدر عملاق جدة الأهلي بيانًا رسميًا، مساء اليوم الأربعاء، أعلن فيه رحيل الألماني الشاب ماتياس يايسله، عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

ورغم أن يايسله قدّم استقالته صباح الخميس الماضي؛ إلا أن الأهلي لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص ذلك، طوال الفترة الماضية.

وكتب الأهلي في بياته، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يعلن النادي انتهاء العلاقة التعاقدية مع يايسله؛ وذلك إثر تقديمه استقالته".



