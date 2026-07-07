بعد جدل رحيله.. الأهلي يتوصل إلى "اتفاق جديد" مع ماتياس يايسله

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الثلاثاء، عن دخول مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، في مفاوضات مكثفة مع الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، بشكلٍ رسمي.

الصحيفة أعلنت أن هذه المفاوضات، التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية؛ أسفرت عن توصل الإدارة الأهلاوية لاتفاق مع يايسله، لتجديد عقده بالفعل.



