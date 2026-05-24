الأهلي يفلت من المواجهات الصعبة .. قرعة ليس سهلة للهلال والنصر والاتحاد في دور الـ32 بكأس الملك 2026-27

أُجريت اليوم الأحد، قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم المقبل 2026-2027، عبر بث مباشر على القنوات الفضائية، بمشاركة 16 فريقًا من دوري روشن للمحترفين ومثلهم من دوري يلو للدرجة الأولى.
نتائج الكبار في القرعة
أسفرت القرعة عن نتائج صعبة إلى حد ما للثلاثي الهلال، النصر والاتحاد، قياسًا على كون كأس خادم الحرمين الشريفين يحمل الكثير من المفاجآت.
الهلال وقع مع الرائد؛ الناشط في دوري يلو حاليًا، لكنه صاحب باع طويل في دوري المحترفين قبل الهبوط في نهاية موسم 2024-25، وقد فشل في العودة مرة أخرى بنهاية الموسم الجاري في ظل احتلاله المركز السابع في دوري الدرجة الأولى.
أما النصر فأوقعته القرعة في مواجهة الدرعية فهو المنتشي بالصعود حديثًا لدوري روشن للمحترفين 2026-27، لأول مرة في تاريخه، مع احتلاله المركز الثالث في دوري يلو 2025-26.
وبالحديث عن الاتحاد، فسيصطدم بالنجمة؛ الفريق الذي قضى موسم 2025-26 في دوري روشن للمحترفين قبل أن يهبط لدوري يلو بنهايته، وسيسعى للانتقام لنفسه متسلحًا بإمكانية إحداث مفاجأة في الكأس.
بينما كانت المواجهة الأسهل – على الورق بالطبع – من نصيب الأهلي، إذ يلتقي بالأنوار؛ الفريق الذي لم يسبق له أن صعد لدوري المحترفين قط، بينما خاض موسمه الأول في دوري يلو في 2025-26.
نتائج دور الـ32 كاملة
باستعراض كامل نتائج قرعة دور الـ32 من النسخة المقبلة من كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد جاءت كالتالي:
الزلفي ضد الرياض
الدرعية ضد النصر
الأنوار ضد الأهلي
البكيرية ضد الحزم
النجمة ضد الاتحاد
العدالة ضد الفيحاء
الطائي ضد القادسية
الوحدة ضد الشباب
الجبلين ضد الاتفاق
العلا ضد الفتح
جدة ضد الخلود
ضمك ضد التعاون
الأخدود ضد الخليج
الرائد ضد الهلال
العروبة ضد أبها
الفيصلي ضد نيوم
جدير بالذكر أن المباراة ستقام على أرض الفريق الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، والذي ذكرنا اسمه أولًا في استعراض نتائج القرعة.
مواعيد المباريات
لم يحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد المواعيد الرسمية لكل مباراة من الـ16 من دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المقبل 2026-27.
لكن من المنتظر أن تقام المباريات أيام 16، 17، 18 و19 من أغسطس المقبل.
بطل 2025-26
يذكر أن الهلال توج بطلًا لكأس الملك 2025-2026، بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، أمام الخلود الذي خاض النهائي الأول في تاريخه.
وكانت هذه هي البطولة الوحيدة للزعيم في الموسم المنقضي، بعدما انسحب من كأس السوبر السعودي، وخسر لقبي دوري روشن لصالح النصر، فيما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 على يد السد القطري.