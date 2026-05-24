الأهلي يفلت من المواجهات الصعبة .. قرعة ليس سهلة للهلال والنصر والاتحاد في دور الـ32 بكأس الملك 2026-27

أسفرت القرعة عن نتائج صعبة إلى حد ما للثلاثي الهلال، النصر والاتحاد، قياسًا على كون كأس خادم الحرمين الشريفين يحمل الكثير من المفاجآت.

الهلال وقع مع الرائد؛ الناشط في دوري يلو حاليًا، لكنه صاحب باع طويل في دوري المحترفين قبل الهبوط في نهاية موسم 2024-25، وقد فشل في العودة مرة أخرى بنهاية الموسم الجاري في ظل احتلاله المركز السابع في دوري الدرجة الأولى.

أما النصر فأوقعته القرعة في مواجهة الدرعية فهو المنتشي بالصعود حديثًا لدوري روشن للمحترفين 2026-27، لأول مرة في تاريخه، مع احتلاله المركز الثالث في دوري يلو 2025-26.

وبالحديث عن الاتحاد، فسيصطدم بالنجمة؛ الفريق الذي قضى موسم 2025-26 في دوري روشن للمحترفين قبل أن يهبط لدوري يلو بنهايته، وسيسعى للانتقام لنفسه متسلحًا بإمكانية إحداث مفاجأة في الكأس.

بينما كانت المواجهة الأسهل – على الورق بالطبع – من نصيب الأهلي، إذ يلتقي بالأنوار؛ الفريق الذي لم يسبق له أن صعد لدوري المحترفين قط، بينما خاض موسمه الأول في دوري يلو في 2025-26.