الأهلي في خطر .. ميلان يتخذ خطوة إضافية نحو يايسله

تشهد أروقة نادي ميلان أيامًا عصيبة للغاية. فالروسونيري، الذين تلقوا رفضًا من رالف رانجنيك لمنصب المدير الرياضي، الذي سئم انتظار رد من الإدارة، ما زالوا يبحثون عن مدرب جديد. ومع بقاء شهر واحد على بدء المعسكر التدريبي، يتعين على قيادة ريدبيرد تسريع وتيرة العمل على الجبهتين.

من أجل الاستعداد بشكل أفضل للموسم المقبل بعد المركز الخامس المخيب للآمال في الموسم الذي انتهى للتو، يجب اتخاذ القرارات في أسرع وقت ممكن. فيما يتعلق بمسألة المدرب، تم تسجيل لقاء جديد في الساعات الأخيرة مع ماتياس يايسله، الذي لا يزال أحد المرشحين الرئيسيين لخلافة ماسيميليانو أليجري الذي تم إقالته.