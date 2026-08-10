"صفقة تدعو مسؤولي الأهلي للخجل من أنفسهم" .. شرط فرانك كيسييه للعودة إلى قلعة الكؤوس

بعد نهاية الموسم الماضي بنجاح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للعام الثاني على التوالي، قررت شركة النادي الاستغناء عن أكثر من لاعب على رأسهم الجزائري رياض محرز وفرانك كيسييه.

رحيل الإيفواري بالتحديد جاء برغبة شبه مشتركة بين الطرفين، خاصةً وأن اللاعب يريد العودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس، لكن الأخير لم يقدم عرضًا مرضيًا.

والآن، يتصدر الحديث عن دراسة الأهلي لعودة كيسييه للفريق من جديد المشهد..



