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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "استحق ركلتي جزاء" .. خبيران تحكيميان يؤكدان تعرض الأهلي للظلم أمام القادسية!

دوري روشن السعودي
الأهلي
القادسية ضد الأهلي
القادسية

سقوط جديد للراقي في دوري روشن

حلقة جديدة من الجدل التحكيمي في دوري روشن السعودي، شهدتها مباراة الأهلي مع القادسية، والتي خسرها الراقي بنتيجة 3/2 في دوري روشن السعودي.

الخبير التحكيمي سمير عثمان، تواجد عبر برنامج "روتانا سبورت" مع وليد، من أجل الحديث عن رأيه في أهم لقطات المواجهة، حيث أكد أحقية الفريق في الحصول على ركلتي جزاء.

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    ماذا حدث؟

    تلقى الراقي أمس الثلاثاء، الهزيمة أمام القادسية بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

    أصحاب الأرض سجلوا ثلاثيتهم عن طريق تيجاني ريندرز "هدفين" ومحمد أبوالشامات في الدقائق 14، 45+1، و3+45 من عمر الشوط الأول.

    فيما تكفل المهاجم الإنجليزي إيفان توني بإحراز ثنائية الراقي في الدقيقتين 63 و82 من عمر المباراة.

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  • تعليق سمير عثمان

    الحكم المصري السابق قال في تصريحاته:"هناك حالة وقعت في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، بتعرض أحد لاعبي الأهلي لعرقلة واضحة داخل منطقة جزاء المنافس، مما كان يستوجب احتساب مخالفة".

    وأضاف:"الكرة كانت لقطة جزاء واضحة لصالح الأهلي وكان على الحكم التدخل، ولكنها لم تُحتسب".

    وعن حالة أخرى:"الدقيقة 41 من زمن المباراة، شهدت قيام أحد لاعبي القادسية برفع قدمه وإعاقة لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء، لذلك القرار الصحيح وقتها كان احتساب ركلة جزاء أيضًا".


  • جمال الغندور يؤكد تعرض الأهلي للظلم

    وفي السياق ذاته، ظهر الغندور عبر برنامج "المنتصف" لتحليل مباراة الأهلي والقادسية تحكيميًا، وقال:"الحكم حرم جالينو من ركلة جزاء واضحة في الدقيقة 17 من زمن المباراة".

    وأوضح:"جالينو كان يمتلك الكرة وحاول الرجوع بها، من قام بمنعه؟ تمت عرقلته عن طريق القدم اليسرى للاعب الفريق الخصم، لذلك الكرة ركلة جزاء".


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  • Francisco Trincao - Al Ahli Saudi Pro League 2026-2027Al Ahli X

    ما هو القادم للأهلي؟

    النتيجة وضعت الأهلي في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط، بفارق شاسع عن الهلال المتصدر بـ15 نقطة.

    وبعد مواجهة القادسية التي أثارت حالة من الغضب لدى عشاق الراقي، يتطلع الفريق للعب أمام الحزم يوم 11 سبتمبر الجاري في جولة جديدة من بطولة الدوري.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

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نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

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- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

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