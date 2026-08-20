"عُدنا من أكبر نكسة".. الأهلي يوجه رسالة لجمهوره ويكشف حقيقة ضياع شرط ماتياس يايسله "الجزائي"

عقد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله مع عملاق جدة الأهلي، كان يتضمن "شرطًا جزائيًا"؛ حيث تضاربت الأنباء بشأن المبلغ، ولكنه يتراوح بين 11 و13 مليون يورو عامة.

وقيل إن يايسله مُلزم بدفع هذا "الشرط" إلى الأهلي، في مدة قانونية محددة، بعد فسخ عقده بشكلٍ رسمي.

إلا أن الصحفي الرياضي سعود الصرامي، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما صرح في برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، أن الأهلي لن يحصل على قيمة "الشرط الجزائي" في عقد المدير الفني الألماني الشاب.

الصرامي أكد أن هذه المعلومة، تحصل عليها من داخل الرابطة السعودية المحترفة؛ حيث تفيد أن الأهلي مديونًا لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بمبلغ 16 مليون يورو، باقي قيمة صفقة النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين.

وأوضح الصرامي أن نيوكاسل؛ سيخصم قيمة "الشرط الجزائي" في عقد يايسله، من مديونية الأهلي في صفقة ماكسيمين.