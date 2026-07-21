لا يمر الجناح الجزائري رياض محرز بأفضل فتراته حاليًا سواء للوداع المبكر لكأس العالم 2026 أو لكونه أصبح لاعب حر فجأة وسط غموض كبير في خطوته المقبلة.
بعدما أغلق الأهلي أبوابه .. نادٍ إيطالي يصدم رياض محرز رسميًا: لسنا مهتمين بك!
ما القصة؟
إبان مشاركة محرز مع المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026، صدمه الأهلي السعودي بقرار فسخ عقده بشكل مفاجئ، رغم امتداده حتى نهاية يونيو 2027.
تلك الخطوة أتت رغم الاتفاق مع اللاعب على تمديد العقد لموسم آخر قبل الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية، فقوبلت بانتقادات واسعة من الصحافة الجزائرية، كونه إدارة قلعة الكؤوس لم تراعي أهمية الحدث العالمي بالنسبة لمحارب الصحراء.
والآن صاحب الـ35 أصبح لاعب حر، وسط تقارير تتحدث عن اهتمام نادي كومو الإيطالي بالتعاقد معه، لكن تلك المزاعم تم نفيها بشكل رسمي..
- NurPhoto
كومو ينفي اهتمامه برياض محرز
من جانبه، تواصل موقع "winwin" مع كارل ألبيرتو لودي؛ المدير الرياضي لنادي كومو، لاستبيان حقيقة ما قيل عن السعي وراء ضم الجناح الجزائري.
ونفى لودي بشكل قاطع تفكير ناديه في ضم محرز، قائلًا: "لا، لسنا مهتمين بالتعاقد مع الجزائري خلال الميركاتو الصيفي الجاري".
مسيرة رياض محرز في السعودية
ابن بلد المليون شهيد كان قد انضم للراقي في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو، وبعقد كان من المفترض أن يمتد لعام 2027، قبل فسخه قبل أسابيع قليلة بشكل مفاجئ.
الأهلي لن يعاقب لفسخ عقد محرز من طرف واحد، كون العقد كان يشمل بندًا يسمح له بفعل ذلك خلال فترة محددة (قبل نهاية يونيو 2026)، لم يتجاوزها النادي الجداوي.
وقد شارك محرز في 122 مباراة مع الراقي، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 50 آخرين، لتكون الحصيلة التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، بجانب كأس السوبر السعودي.
- NurPhoto
وماذا بعد بالنسبة لمحرز؟
لا يوجد شيء مؤكد بعد، لكن عدة تقارير صحفية تؤكد امتلاك محرز عدة عروض أخرى، منها شيكاغو فاير الأمريكي، العروبة السعودي، السد القطري، فنربخشه التركي، لوهافر الفرنسي، بجانب أتالانتا الإيطالي وكوفنتري سيتي الإنجليزي.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا