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Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

مواجهة مرتقبة ضد الأهلي.. رياض محرز "يتفق" مع فريق مفاجئ!

رياض محرز
الشمال
الأهلي
دوري نجوم بنك الدوحة
دوري أبطال آسيا النخبة
انتقالات

تطورات مثيرة..

يبدو أن النجم الجزائري الكبير رياض محرز حسم وجهته القادمة؛ وذلك بعد الرحيل عن عملاق جدة النادي الأهلي، صيف العام الحالي.

نعم.. الأهلي فسخ عقد محرز، الذي كان ممتدًا حتى 30 يونيو 2027؛ مكتفيًا بالسنوات الثلاث التي قضاها اللاعب، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    رياض محرز يتفق مع فريقه الجديد

    وفي هذا السياق.. أعلن موقع "dzfoot" مساء يوم الأربعاء، اتفاق النجم الجزائري رياض محرز مع نادي الشمال القطري؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    الموقع أشار إلى أن محرز، الذي يتواجد في مدينة دبي الإماراتية، خلال الفترة الحالية؛ أصبح على وشك توقيع عقوده مع الفريق القطري، بالفعل.

    ويتدرب النجم الجزائري البالغ من العمر 35 سنة، بشكلٍ منفرد في مدينة دبي؛ وذلك للحفاظ على لياقته البدنية، لحين الانضمام لناديه الجديد.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رياض محرز سيزامل ثلاثي جزائري في الشمال

    واستكمالًا لخبره.. أكد موقع "dzfoot" أن اسم النجم الجزائري رياض محرز، ارتبط بعديد الأندية الأوروبية، بعد الرحيل عن عملاق جدة الأهلي؛ إلا أن الفرق العربية كانت هي الأكثر جدية، للتعاقد معه.

    ولفت الموقع إلى أن نادي الشمال القطري؛ هو الذي نجح في التوصل لاتفاق مع محرز في النهاية، ليزامل مواطنه المهاجم المخضرم بغداد بونجاح.

    وبخلاف بونجاح؛ يضم الشمال وصيف الدوري القطري الموسم الماضي، كل من الثنائي الجزائري عمر رفيق ونسيم بن عيسى، في صفوفه أيضًا.

  • Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مواجهة مرتقبة بين رياض محرز والنادي الأهلي

    المثير في الأمر أن انضمام النجم الجزائري رياض محرز، إلى نادي الشمال القطري - إذا تم رسميًا -؛ سيجعله يواجه عملاق جدة الأهلي، وهو فريقه السابق.

    الشمال يشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث من المقرر أن يواجه الأهلي يوم 23 نوفمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يحق لأي نادٍ إضافة أو استبدال 3 لاعبين في قائمته بمسابقة النخبة؛ وذلك حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026.

    وأساسًا.. فريق الشمال بدأ منافسات النخبة الآسيوية، في الموسم الرياضي الحالي؛ بالتعادل الإيجابي (1-1) مع عملاق جدة الآخر الاتحاد، في الجولة الأولى.

    أما في الدوري القطري؛ فقد حقق الفريق انتصارين وتعادلين خلال أول 4 مباريات، دون أي هزيمة.

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  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام رياض محرز مع النادي الأهلي

    النجم الجزائري رياض محرز البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى عملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة محرز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول وقتها، حتى 30 يونيو 2027.

    لكن الإدارة الأهلاوية فاجأت الجميع، في الميركاتو الصيفي الحالي، بالإعلان عن فسخ عقد النجم الجزائري؛ بعدما لعب 122 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، مسجلًا خلالها 37 هدفًا مع صناعة 50 آخرين.

    وتوج رياض محرز بـ3 ألقاب رسمية مع الأهلي، منذ 2023 وحتى الرحيل في صيف 2026؛ وهي: "دوري أبطال آسيا النخبة (مرتين)، وكأس السوبر السعودي".

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