انضم عدد من لاعبي الأهلي لأصوات الجماهير المعارضة لوجود البرتغالي روي بيدرو؛ المدير الرياضي للنادي، حيث اتهموه بخلق أجواء سلبية في الفريق، لم يعهدوا وجودها على مدار ثلاث سنوات مضت.
"يتدخل فيما لا يخصه ويخلق أجواء سلبية بالفريق" .. لاعبو الأهلي ينضمون للجماهير ويستاءون من روي بيدرو
ما القصة؟
الأهلي كان قد أعلن في أوائل أكتوبر 2025 عن تعيين روي بيدرو مديرًا رياضيًا للنادي خلفًا للويلزي لي كونجرتون.
لكن منذ نهاية الموسم الماضي وبيدرو يتعرض لهجوم كبير من جماهير الأهلي، اعتراضًا على تحركاته في الميركاتو الصيفي 2026.
واتهم الجمهور البرتغالي بالتسبب في رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله عن الفريق بفسخ عقده، بجانب عدم تعويض الثنائي رياض محرز وفرانك كيسييه بصفقات قوية.
ويستغل جمهور الأهلي كل مباراة للفريق في الموسم الجاري يحضرها بيدرو، للهتاف ضده في المدرجات، على أمل أن يقدم استقالته من منصبه.
اللاعبون يستاءون من روي بيدرو
في الإطار نفسه، يؤكد الصحفي الرياضي خالد الزهراني حاليًا أن الاستياء من روي بيدرو وصل إلى عدد كبير من لاعبي الأهلي، إذ بدأت تصرفات المدير الرياضي تستفزهم.
الزهراني أشار إلى أن عدد كبير من لاعبي الراقي تحدثوا بالفعل عن استيائهم من بيدرو، واصفين إياه بـ"العبء على الفريق"، متهمين إياه بخلق أجواء سلبية لم يسبق أن عاشها الفريق خلال الثلاثة مواسم الأخيرة.
ما دفع اللاعبين للغضب من البرتغالي هو تواجده الدائم مع الفريق، بجانب تدخلاته في أمور ليست من اختصاصه، بحسب ما يزعم خالد الزهراني.
ونقل الزهراني ما قاله أحد لاعبي قلعة الكؤوس الأجانب في الغرف المغلق: ""لم يسبق لي في مسيرتي بأوروبا أن رأيت مدير رياضي يعمل بهذا الشكل"، لكنه لم يكشف عن اسم اللاعب.
تصرف ميريح ديميرال دليل
تلك المزاعم ربما يدعمها الفيديو الذي انتشر للتركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي، خلال الساعات الماضية..
ديميرال تعرض للطرد في الدقيقة 7+45 من عمر الشوط الأول بمواجهة الهلال، أمس الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي 2026-27.
وأثناء توجه التركي لغرف خلع الملابس، حاول روي بيدرو الإمساك بيده لدعمه، لكن الأول سحب يده سريعًا رافضًا الاستجابة له.
هذا الفيديو المنتشر حاليًا بين مشجعي الأهلي عبر منصة "إكس"، لم يتخط الأربع ثواني، وربما يكون مجتزءًا من سياقه، والواقعة لم تحدث كما ظهرت به، لكن الجمهور يروج له بشكل كبير حاليًا للتأكيد على عدم رغبة اللاعبين في بقاء روي بيدرو في النادي.
وماذا بعد؟
الأهلي حاليًا على صفيح ساخن في ظل عدم رضا الجماهير عن روي بيدرو وصفقات الفريق الصيفية على رأسها أرتيم بوندارينكو، بجانب النتائج السلبية في دوري روشن السعودي.
وكان الراقي قد تلقى الهزيمة في آخر مباراتين له بدوري روشن أمام الخلود والهلال، ليقبع في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد ست نقاط من أربع جولات.
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