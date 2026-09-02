"يتدخل فيما لا يخصه ويخلق أجواء سلبية بالفريق" .. لاعبو الأهلي ينضمون للجماهير ويستاءون من روي بيدرو

الأهلي كان قد أعلن في أوائل أكتوبر 2025 عن تعيين روي بيدرو مديرًا رياضيًا للنادي خلفًا للويلزي لي كونجرتون.

لكن منذ نهاية الموسم الماضي وبيدرو يتعرض لهجوم كبير من جماهير الأهلي، اعتراضًا على تحركاته في الميركاتو الصيفي 2026.

واتهم الجمهور البرتغالي بالتسبب في رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله عن الفريق بفسخ عقده، بجانب عدم تعويض الثنائي رياض محرز وفرانك كيسييه بصفقات قوية.

ويستغل جمهور الأهلي كل مباراة للفريق في الموسم الجاري يحضرها بيدرو، للهتاف ضده في المدرجات، على أمل أن يقدم استقالته من منصبه.



