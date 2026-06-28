الأهلي أرسل مبعوثيه إلى إيطاليا بالفعل .. روما يفتح طريق السعودية أمام نجمه ولكن!

سيكون انتقال ماتياس سولي إلى يوفنتوس، كما ذكرنا، عودة مثيرة للغاية.
فقد كان «البيانكونيري» قد باعوه دون تردد إلى روما في صيف عام 2024 بعد موسم جيد قضاه مع فريق فروزينوني على سبيل الإعارة.
وكان يوفنتوس قد جنى المال دون أن يراهن فعليًّا على سولي، الذي أكد في بعض المقابلات أنه لم يشعر بالثقة الكافية في تورينو.
"كنت مملوكًا ليوفنتوس وكنت أعتقد أنني سأعود إلى صفوف الفريق. خلال فترة الانتقالات في يناير، أبلغوني أنهم سيضطرون لبيعي من أجل جني المال، ربما إلى فريق عربي. لم تكتمل تلك الصفقة، لكن عندما غادرت للمشاركة في المعسكر الصيفي، كنت أعلم بالفعل أنني سأضطر للرحيل"، كما صرح سولي لصحيفة «لا ستامبا».
ومع ذلك، فقد نضج الأرجنتيني في يوفنتوس، بدءًا من فريق «بريمافيرا» وصولًا إلى ظهوره الأول في الدوري الإيطالي: "قضيت خمس سنوات في يوفنتوس، كنت فتىً في السادسة عشرة من عمري. كانت تلك المرحلة مفيدة جدًا لي، فهي تتيح للشاب أن ينمو على الصعيدين الرياضي والإنساني بشكل تدريجي. كان الفرق بين فئتي «بريمافيرا» والفريق الأول واضحًا. من خلال اللعب في دوري الدرجة الثالثة، في معارك حقيقية ضد لاعبين متمرسين، تحسنت كثيرًا من الناحيتين البدنية والتقنية".
سجل سولي، خلال فترة ارتدائه قميص يوفنتوس، 21 مباراة فقط وسجل هدفاً واحداً. فماذا لو أن القصة لم تنتهِ بعد؟