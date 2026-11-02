عدو الأهلي "المتضخم" أكبر من مارينو بوسيتش .. السد دفع ثمن "عُقدة" رازفان لوشيسكو وكيف تبدل حال روبرتو فيرمينو لهذه الدرجة؟!

قبل بداية قمة الليلة، الجميع توقع أن السد سيهيمن على المباراة لعدة أسباب؛ لعل أهمها الحالة المعنوية التي يمر بها الراقي بعد هزيمته الأخيرة في الدوري السعودي أمام الشباب (1-6)، بجانب اهتزاز مدربه مارينو بوسيتش؛ المهدد بالإقالة، ناهيك عن الحالة البدنية للاعبين، وعاملي الأرض والجمهور.

ضف على كل ذلك، حاجة الزعيم القطري لانتفاضة حقيقية في النخبة الآسيوية، نظرًا لحصده نقطة وحيدة في الثلاث جولات الماضية.

لكن المفاجأة أن الفريقين قدما لنا واحدة من أكثر المباريات مللًا على كافة الأصعدة، مع هجمات تُعد على أصابع اليد الواحدة.

الملام الأول في حالة الملل والتحفظ التي شاهدناها في المباراة هو السد بالطبع، نظرًا لأفضليته في عدة أمور – كما ذكرنا سلفًا – لكن بالنظر لحالة مدرب الزعيم رازفان لوشيسكو وتاريخه ستدرك أن ما ظهر به الليلة ليس مفاجأة..

لوشيسكو ليس بغريب على الأهلي، حيث واجهه لسنوات خلال فترة قيادته للهلال في الدوري السعودي .. فمع الأزرق واجه الروماني الراقي خمس مرات، لم يحقق الفوز سوى مرتين، وتلقى هزيمتين مع تعادل وحيد.

تلك الإحصائية المخيبة للوشيسكو أتت رغم هيمنة الهلال في تلك الفترة، حيث مواسم (2018-19، 2019-20، و2020-21) .. فحتى في موسم هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى، لم يحقق لوشيسكو الفوز، بل اكتفى حينها بالتعادل!

هذا كان حالة مع الهلال في فترة من فترات هيمنته، فماذا عساه أن يكون حاله والسد يعاني بالفعل؟

بالمختصر، لم يرأف لوشيسكو الليلة بحال الأهلي بتحفظه، ولم يحترمه أكثر من اللازم، إنما رأف بحال تاريخه أولًا قبل كل شيء.