ما بين لي كونجرتون وروي بيدرو؛ المديرين الرياضيين السابق والحالي للأهلي، يبدو أن قلعة الراقي كانت تطمح للاتفاق مع الإيطالي باولو مالديني، لكن "كذبة سمسرة" أبطلت المفاوضات سريعًا.
"الإيطالي تفاجأ بما قيل على لسانه" .. كواليس الكذبة التي أفشلت محاولات الأهلي لتعيين باولو مالديني مديرًا رياضيًا
ما القصة؟
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن بشكل رسمي تعيين باولو مالديني مديرًا فنيًا له، بعد تجربته في ميلان، أملًا في النهوض بالمنتخب الوطني من جديد بعد فشله في التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي.
بالتزامن مع هذا الإعلان، كشف وليد الشهري؛ المرشح السابق لرئاسة نادي الاتحاد، وصاحب العلاقات الواسعة بعدد من مسؤولي الأندية الأوروبية ونجومها، عن محاولة سابقة من الأهلي للتعاقد مع مالديني.
الشهري لم يكشف عن توقيع مساعي الأهلي بالتحديد، وما إذا كان قبل لي كونجرتون أو بعده، قبل روي بيدرو، لكنه كشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الشأن..
الكذبة التي أفشلت تعاقد الأهلي مع مالديني
وليد الشهري يزعم أن أحد الوكلاء – لم يكشف عن اسمه – هو من تولى ملف التفاوض بين الأهلي ومالديني، لكنه نقل طلبات الأخير بشكل مبالغ به، رافعًا المبلغ المالي من أربعة ملايين يورو سنويًا إلى ثمانية ملايين، وهو ما رفضه الراقي بالطبع.
الشهري كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سابقًا، عرض الأهلي على مالديني مهمة المدير الرياضي، حينها اتصل بي شخصية قيادية من الأهلي يطلب مني التوسط بحكم علاقتي مع مالديني وإقناعه تخفيض المبلغ الذي طلبه وهو 8 مليون يورو سنويًا.
"اتصلت وأنا غير مصدق أنه يطلب مثل هذا المبلغ بسبب أن معظم أفضل المدراء يتقاضوا أقل من ذلك بكثير .. عند الحديث، تفاجأ مالديني بالمبلغ، وقال أنه طلب من المندوب الأهلاوي 4 مليون فقط ولم يطلب 8!!!!، فنصحته أن ينسى العرض لأنه لن يتم بسبب أشخاص همهم مصالحهم الخاصة".
واختتم: "هذا هو نفس ما يحدث في معظم أنديتنا عندما يكون هدف المفاوضات هو النصب والاستغلال تحت بند (كم عمولتي) أو (ربحني وأربحك) أو (امسك لي وأقطع لك)".
معاناة الأهلي مع لي كونجرتون
رغم عدم إفصاح وليد الشهري عن الفترة بالتحديد التي تفاوض بها الأهلي مع مالديني إلا أن هذا يفتح من جديد ملف المعاناة مع المدير الرياضي السابق الإنجليزي لي كونجرتون..
الإنجليزي اتهم من الوسط الرياضي الأهلاوي بتشكيل جبهة ضد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، كاد أن يرحل على إثرها الأخير في إحدى المرات لولا انتفاضة الجماهير دفاعًا عن المدرب.
ورغم أنه تحت قيادة لي كونجرتون نجح الراقي في حصد لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25 إلا أن رحيله كان لا بد منه في ظل عدم التوافق مع يايسله، لذا تم التعاقد مع البرتغالي روي بيدرو في أكتوبر 2025 بدلًا منه.
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وماذا بعد؟
بدأ الأهلي بقيادة ماتياس يايسله خلال الأيام الماضية استعداداته للموسم الجديد 2026-27، حيث انطلق معسكره الخارجي في النمسا.
وخاض الراقي أول مباراة ودية له بمعسكر النمسا أمس السبت أمام بينزجاو سالفيلدين، وقد حسمتها كتيبة الألماني لصالحها بنتيجة (8-0).
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