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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"هذا الأمر أصبح كثيرًا".. نجم الأهلي يتعرض لإصابة مفاجئة وفترة غيابه قد تطول!

الأهلي
ميريح ديميرال
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

تلقى عملاق جدة الأهلي ضربة جديدة؛ وذلك في ظل منافسته على العديد من البطولات، خلال الموسم الرياضي الحالي.

الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 بشكلٍ سيئ للغاية؛ ولكنه انتفض بقوة مؤخرًا، وتحديدًا بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة.

  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي يعلن إصابة محترف الفريق!

    في ظل انتفاضة عملاق جدة الأهلي الأخيرة؛ لا تزال الإصابات تضرب الفريق الأول لكرة القدم، وبكثرة.

    آخر ضحايا سلسلة الإصابات في الأهلي؛ كان النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأول.

    وأعلن الأهلي في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، تعرض ديميرال للإصابة في "مفصل القدم"؛ وذلك خلال خوض التدريبات الجماعية مع زملائه، أمس الخميس.

    وأوضح الراقي أن المدافع التركي بدأ تنفيذ برنامجه العلاجي مساء اليوم الجمعة؛ دون تحديد مدة غيابه حتى الآن.

  • مدة غياب ميريح ديميرال "المحتملة" عن الأهلي

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. تحدث الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن مدة غياب المدافع التركي ميريح ديميرال "المحتملة"، عن عملاق جدة الأهلي.

    وأشار الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى وجود احتمالين لفترة غياب ديميرال بسبب الإصابة؛ وذلك على النحو التالي:

    * التواء وتمزق في مفصل القدم من الدرجة الأولى: سيغيب من 7 أيام إلى أسبوعين.

    * تمزق في مفصل القدم من الدرجة الثانية: سيغيب من 4 أسابيع إلى شهر ونصف.

  • بعد إصابة ميريح ديميرال.. هناك خلل واضح داخل الأهلي!

    ومن ناحيته.. أعرب الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني عن غضبه الشديد؛ بعد خبر إصابة النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي.

    وكتب الشمراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "يكثر عدد الإصابات، دون أن نعرف أين الخلل!".

    ويقصد الشمراني أن هناك شيئًا خاطئًا داخل الأهلي، سواء في أسلوب التدريبات أو عمل الجهاز الطبي والبدني؛ وهو ما قد يؤدي إلى الإصابات العديدة التي تضرب الفريق الأول.

    واختتم الإعلامي الرياضي تغريدته بالقول: "هذا الأمر كثير جدًا".


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  • Ahli Merih DemiralGetty

    مسيرة ميريح ديميرال مع النادي الأهلي

    المدافع التركي ميريح ديميرال البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى صفوف عملاق جدة الأهلي في صيف عام 2023؛ قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي، بشكلٍ رسمي.

    وكلّفت صفقة ديميرال خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدّر بـ17 مليون يورو؛ بينما يرتبط اللاعب بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2029.

    ومنذ انضمامه إلى الفريق الأهلاوي، سجل المدافع التركي 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، خلال 110 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.

    وتوّج ديميرال بـ3 ألقاب رسمية مع الأهلي؛ وهي: "دوري أبطال آسيا للنخبة (مرتين)، وكأس السوبر السعودي".

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