بمبدأ إما أنا أو الأهلي!.. سبب مهم يجعل الهلال يساند الراقي للتتويج بـ"النخبة الآسيوية"

لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي بدر بالعبيد كشف عن حالة واحدة، لن يتأهل بسببها عملاق الرياض الهلال، إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ وذلك حال تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
هذه الحالة التي تحدث عنها بالعبيد؛ هي تتويج أي نادٍ سعودي آخر - بخلاف الأهلي والهلال -، بلقب النخبة الآسيوية في 2027 أو 2028.
وقتها.. سيضمن الأهلي التأهُل إلى كأس العالم للأندية 2029، بصحبة الفريق السعودي الآخر؛ بينما يتم تجاهُل تصنيف الهلال "الأول"، ويتم تصعيد صاحب "المركز الثاني".
بمعنى أن تأهُل الهلال - عبر التصنيف -، إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029؛ يحتاج إلى الآتي:
* أولًا: تتويج الأهلي بلقب النخبة الآسيوية 2025-2026.
* ثانيًا: عدم تتويج أي نادٍ سعودي بلقب النخبة الآسيوية؛ وذلك في نسختي 2026-2027 و2027-2028.