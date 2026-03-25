بمبدأ إما أنا أو الأهلي!.. سبب مهم يجعل الهلال يساند الراقي للتتويج بـ"النخبة الآسيوية"

وفي هذا السياق.. كشف بدر بالعبيد، الصحفي الرياضي المختص في الشأن الآسيوي، عن سبب مهم يدفع عملاق الرياض الهلال؛ لمساندة الأهلي للتتويج بدوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، حال فشله هو - أي الزعيم - في اقتناص باللقب.

بالعبيد أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الهلال سيتأهل إلى كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ في إحدى حالتين هما:

* أولًا: تتويجه هو بلقب النخبة الآسيوية 2025-2026.

* ثانيًا: أو.. تتويج الأهلي بلقب النخبة الآسيوية 2025-2026.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ لذلك فهو ضمن مقعده في كأس العالم للأندية 2029، من الأساس.