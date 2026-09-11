بعد رحيله عن النصر ورفض الأهلي له.. مارسيلو بروزوفيتش يتفق مع هذا النادي!

عدد من الصحفيين المُقربين من عملاق جدة الأهلي، كشفوا عن أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عُرِض على النادي بالفعل؛ ولكن تم رفضه من قِبل مجلس الإدارة، للأسباب التالية:

* الصحفي خالد الزهراني: أكد أن الأهلي رفض بروزوفيتش؛ بسبب تقدمه في العمر "33 سنة"، مع توفير أموال صفقته للتعاقد مع نجوم يفيدون الفريق لسنواتٍ عديدة.

* الصحفي عوض الرقعان: أوضح أن الأهلي رفض التعاقد مع بروزوفيتش؛ بسبب التأكُد من معاناة اللاعب من إصابة مزمنة، وعدم قدرته على لعب مباراتين أو ثلاث متتالية.