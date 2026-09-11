بعد رحيله عن النصر ورفض الأهلي له.. مارسيلو بروزوفيتش يتفق مع هذا النادي!

النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش البالغ من العمر 33 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف 2023؛ وتحديدًا عندما انضم إلى نادي النصر، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر.
ومع النصر؛ لعب بروزوفيتش 124 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 8 أهداف مع صناعة 23 آخرين لزملائه.
وتوّج النجم الكرواتي بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ ليعيد هذا الكيان الرياضي الكبير إلى العرش المحلي مجددًا، بعد غياب 7 سنواتٍ كاملة.
وفي 30 يونيو 2026، انتهى عقد مارسيلو بروزوفيتش مع الفريق النصراوي، دون أن يتم تجديده؛ ليرحل اللاعب عن قلعة العالمي بعد 3 مواسم، بشكلٍ رسمي.