شجاعة الأهلي تنهار أمام ذكاء النصر .. أهلًا بكم في كلاسيكو يليق بـ"حملة التشكيك في نزاهة الدوري السعودي"!

خطى ثابتة يخطوها النصر نحو لقب دوري روشن السعودي، لن تتعطل حتى أمام بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والحلم يقترب!

النصر يوم الأربعاء، نجح في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة أمام الأهلي بالفوز بثنائية نظيفة، على استاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن.

الثنائية سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو من رأسية بعد متابعة عرضية من ضربة ركنية في الدقيقة 76، والفرنسي كينجسلي كومان من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

هذا الفوز رفع رصيد العالمي للنقطة 79 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، متفوقًا بثماني نقاط على الهلال "الوصيف"، و13 نقطة على الأهلي "الثالث"، لكن الثنائي الأخير خاض مباراة أقل.





وللتعمق أكثر في أبرز ملامح انتصار النصر أمام الأهلي، دعونا نستطرد في السطور التالية..

