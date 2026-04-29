Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بكى من شدة الألم وقد يغيب لمدة طويلة!.. نجم الأهلي يخرج أمام النصر على "نقالة"

ماذا حدث في كلاسيكو السعودية الكبير؟!..

تلقى عملاق جدة الأهلي ضربة قوية، خلال كلاسيكو المملكة الكبير ضد نادي النصر، مساء اليوم الأربعاء.

الأهلي خسر (0-2) ضد مستضيفه النصر، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • جالينو.. إصابة قوية في كلاسيكو الأهلي والنصر

    وفي هذا السياق.. شهدت الدقيقة 59 من عمر الكلاسيكو السعودي الكبير، تعرُض النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح عملاق جدة الأهلي؛ لإصابة تبدو قوية للغاية.

    جالينو تعرض للإصابة، بعد اصطدام عنيف مع مواطنه البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم.

    وخرج بينتو من منطقة الـ18 النصراوية؛ حيث نجح في إبعاد كرة أهلاوية طولية، قبل الاصطدام بجالينو.


    • إعلان

  • بكاء جالينو.. ومدة غيابه المرتقبة عن الأهلي

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح عملاق جدة الأهلي، لم يستطع إكمال كلاسيكو المملكة الكبير ضد نادي النصر.

    وخرج جالينو من أرضية الملعب، محمولًا على "نقالة طبية"؛ حيث ظهر وهو يبكي، بسبب قوة الإصابة.

    وهُنا.. كشف الدكتور عبدالسلام الشمري، إخصائي إصابات الملاعب، عن طبيعة معاناة النجم البرازيلي؛ وذلك بعد لقطته مع مواطنه بينتو ماتيوس، حارس مرمى الفريق النصراوي.

    الشمري أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن إصابة جالينو على الأرجح؛ هي تمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مع احتمالية تأثُر الغضروف الهلالي.

    وبناء على ذلك.. أعطى أخصائي إصابات الملاعب، احتمالين لفترة غياب جالينو عن الفريق الأهلاوي؛ وهما:

    * الاحتمال الأول: الغياب من أسبوع إلى ثلاثة.

    * الاحتمال الثاني: الغياب أكثر من شهرين.

    وبالطبع.. تتوقف المدة على شدة الإصابة، ودرجة التمزق؛ إذا صدقت توقعات الدكتور عبدالسلام الشمري، سالفة الذكر.

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، خلال 29 لقاءً.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 30 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

