بكى من شدة الألم وقد يغيب لمدة طويلة!.. نجم الأهلي يخرج أمام النصر على "نقالة"

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح عملاق جدة الأهلي، لم يستطع إكمال كلاسيكو المملكة الكبير ضد نادي النصر.

وخرج جالينو من أرضية الملعب، محمولًا على "نقالة طبية"؛ حيث ظهر وهو يبكي، بسبب قوة الإصابة.

وهُنا.. كشف الدكتور عبدالسلام الشمري، إخصائي إصابات الملاعب، عن طبيعة معاناة النجم البرازيلي؛ وذلك بعد لقطته مع مواطنه بينتو ماتيوس، حارس مرمى الفريق النصراوي.

الشمري أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن إصابة جالينو على الأرجح؛ هي تمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مع احتمالية تأثُر الغضروف الهلالي.

وبناء على ذلك.. أعطى أخصائي إصابات الملاعب، احتمالين لفترة غياب جالينو عن الفريق الأهلاوي؛ و هما:

* الاحتمال الأول: الغياب من أسبوع إلى ثلاثة.

* الاحتمال الثاني: الغياب أكثر من شهرين.

وبالطبع.. تتوقف المدة على شدة الإصابة، ودرجة التمزق؛ إذا صدقت توقعات الدكتور عبدالسلام الشمري، سالفة الذكر.