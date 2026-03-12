كذبة الغيرة من الأهلي: النصراويون يستغلون "تصرفات إيفان توني المُشينة" لتأمين الدوري.. وتذكروا ما حدث مع كريستيانو رونالدو!

بينما تشتد المُنافسة فوق أرضية المستطيل الأخضر، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ يبرز صراع من نوعٍ آخر، في البرامج الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ضجيج هذا الصراع المُشتعل، في البرامج الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي، لم يهدأ طوال الأيام الماضية؛ حيث عنوانه الأبرز هو: " هل هُناك غيرة نصراوية من عودة الأهلي للمُنافسة؟ ".

نعم.. بعض الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية، بدأت تروّج لفكرة قيام المُنتمين لعملاق الرياض النصر؛ بالضغط على المسؤولين السعوديين، لإيقاف الزحف الأهلاوي.

وأكبر دليل على ذلك؛ هو الضغط النصراوي المُستمر على لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لإيقاف المهاجم الإنجليزي للنادي الأهلي إيفان توني.

"الانضباط" رفضت في الساعات القليلة الماضية، شكوى نادي الاتحاد ضد توني، على خلفية أحداث ديربي جدة الأخير؛ إلا أنه سيكون من حق العميد "الاستئناف"، وسط ضغوط نصراوية لما تم تسميته بتطبيق النظام.

أيضًا.. يزعم النصراويون والكثير من المُنتمين للأندية المُنافسة؛ أن الأهلي يتحصل على مساعدات خاصة، سواء إدارية أو تحكيمية.

ونحن سنُحاول أن نحلل من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ هل ما يحدُث مع الأهلي الآن - خاصة من المُنتمين للنصر -، ظاهرة طبيعية أم ضغوط بسبب الغيرة من عودة الراقي للمنافسة..