نقل برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء الخميس الماضي، تصريحات حصرية من ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي؛ شرح فيها وضع النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح الفريق الأول لكرة القدم.
الفهمي كشف عن أن الفحوصات المبدئية، أكدت "سلامة" ركبة جالينو من أي ضرر؛ وذلك بعد إصابته القوية في كلاسيكو الكرة السعودية، ضد عملاق الرياض النصر.
وأشار الفهمي إلى أن الشكوك؛ هي إصابة النجم البرازيلي على مستوى الرباط الجانبي، بالإضافة إلى كدمة في الركبة.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن اللاعب سيحتاج لبرنامج علاجي يصل من 8 إلى 10 أسابيع، وسط نقاشات مستمرة بين الجهازين الطبي والإدارة للوقوف على طريقة تعافي اللاعب، مع وجود معارضة نسبية لفكرة التدخل الجراحي.