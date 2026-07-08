الأهلي يشعل الميركاتو.. رصد صفقة مغربية كبيرة بعد طلب ماتياس يايسله

يواصل مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، تحركاته المكثفة في الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

الأهلي يرغب في المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال العام الرياضي القادم؛ وذلك بعدما سيطر على بطولة النخبة الآسيوية، في آخر موسمين.