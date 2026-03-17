قرارات الأهلي الساذجة تمنح "جواهر ثمينة" للقادسية.. ولا تجعلوا الهلال يقضي على وحش السعودية الجديد!

في البداية.. دعونا نقف عند حقيقتين مؤكدتين، بخصوص "فارس الشرقية" نادي القادسية؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: أحد أغنى أندية السعودية؛ بعد انتقال ملكيته إلى شركة أرامكو.

* ثانيًا: أحد أكثر أندية السعودية تكاملًا؛ حيث يمتلك جودة عالية في كل المراكز.

نعم.. القادسية من الأندية السعودية القليلة؛ التي تجمع بين أسماء أجنبية مُتألقة، ولاعبين محليين على أعلى مستوى.

كما أن القادسية "خليط" بين النجوم أصحاب الخبرة والمواهب الشابة؛ التي لا يزال أمامها سنواتٍ عديدة، من الإبداع والتألُق.

إلا أن المشكلة الحقيقية في فريق القادسية الأول لكرة القدم؛ كانت في عدم وجود مدير فني يستطيع توظيف النجوم، بالشكل الصحيح.

وظل فارس الشرقية يُعاني من ذلك؛ حتى تم التعاقد مع الاسكتلندي بريندان رودجرز، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول.

رودجرز عرف كيف يوظف نجوم القادسية، فوق أرضية المستطيل الأخضر، مع تفجير طاقتهم خلال المباريات؛ لتكون النتيجة كالآتي:

* أولًا: تحقيق 13 انتصارًا مقابل 4 تعادلات، وبدون أي هزيمة؛ وذلك خلال 17 مباراة تحت قيادة رودجرز.

* ثانيًا: الفوز على كبار السعودي "النصر، الاتحاد، الأهلي والشباب"؛ إلى جانب التعادُل مع الهلال.

* ثالثًا: عدم الاستسلام مهما كانت النتيجة؛ مثلما حدث عندما حوّل تأخره (0-2) إلى الفوز بثلاثية ضد الأهلي.

* رابعًا: قوة هجومية كبيرة بتسجيل 46 هدفًا في 17 مباراة مع رودجرز؛ وهي نسبة تصل إلى 2.7 في اللقاء الواحد.

وبالتالي.. نستطيع القول إن مشروع القادسية الحقيقي، أو وحش السعودية الجديد؛ بدأ مع هذا المدير الفني الاسكتلندي، وبتوليفة رائعة بين النجوم المحليين والأجانب.

ويحتل القادسية "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، برصيد 60 نقطة من 26 جولة؛ وبفارق نقطتين عن الأهلي "الثالث" و4 عن الهلال "الوصيف"، بالإضافة للابتعاد عن النصر "المتصدر" بـ7 نقاط.