أحمد فرهود

قرارات الأهلي الساذجة تمنح "جواهر ثمينة" للقادسية.. ولا تجعلوا الهلال يقضي على وحش السعودية الجديد!

كبار السعودية أصبحوا يخشون مواجهة القادسية..

لم يعد نادي القادسية، مجرد رقم عابر في مُعادلة كرة القدم السعودية؛ بل تحوّل إلى "إعصار حقيقي"، يضرب بقوة في مسابقتي دوري روشن للمحترفين ودوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

وخلف هذا التوهج الذي ظهر عليه "فارس الشرقية"؛ تكمن استراتيجية ذكية في اختيار المواهب الشابة، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

لكن وكما هو حال كل قصة نجاح باهرة، لم تمر ثورة القادسية مرور الكرام؛ إذ بدأت أعين كبار السعودية وخاصة عملاق الرياض الهلال، ترصد بدقة هذا الإبداع.

الهلال وغيره من كبار السعودية، يخططون للانقضاض على عدد من الأسماء اللامعة؛ التي صنعت الفارق مع بنو قادس.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض بعض النقاط المهمة في "الإبداع" القدساوي؛ مع ربطها بالأخطاء الساذجة التي وقع فيها عملاق جدة الأهلي، وتحذيرات بشأن خطورة الزعيم الهلالي على هذا المشروع..

    بريندان رودجرز يحوّل القادسية إلى "وحش كروي"

    في البداية.. دعونا نقف عند حقيقتين مؤكدتين، بخصوص "فارس الشرقية" نادي القادسية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أحد أغنى أندية السعودية؛ بعد انتقال ملكيته إلى شركة أرامكو.

    * ثانيًا: أحد أكثر أندية السعودية تكاملًا؛ حيث يمتلك جودة عالية في كل المراكز.

    نعم.. القادسية من الأندية السعودية القليلة؛ التي تجمع بين أسماء أجنبية مُتألقة، ولاعبين محليين على أعلى مستوى.

    كما أن القادسية "خليط" بين النجوم أصحاب الخبرة والمواهب الشابة؛ التي لا يزال أمامها سنواتٍ عديدة، من الإبداع والتألُق.

    إلا أن المشكلة الحقيقية في فريق القادسية الأول لكرة القدم؛ كانت في عدم وجود مدير فني يستطيع توظيف النجوم، بالشكل الصحيح.

    وظل فارس الشرقية يُعاني من ذلك؛ حتى تم التعاقد مع الاسكتلندي بريندان رودجرز، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول.

    رودجرز عرف كيف يوظف نجوم القادسية، فوق أرضية المستطيل الأخضر، مع تفجير طاقتهم خلال المباريات؛ لتكون النتيجة كالآتي:

    * أولًا: تحقيق 13 انتصارًا مقابل 4 تعادلات، وبدون أي هزيمة؛ وذلك خلال 17 مباراة تحت قيادة رودجرز.

    * ثانيًا: الفوز على كبار السعودي "النصر، الاتحاد، الأهلي والشباب"؛ إلى جانب التعادُل مع الهلال.

    * ثالثًا: عدم الاستسلام مهما كانت النتيجة؛ مثلما حدث عندما حوّل تأخره (0-2) إلى الفوز بثلاثية ضد الأهلي.

    * رابعًا: قوة هجومية كبيرة بتسجيل 46 هدفًا في 17 مباراة مع رودجرز؛ وهي نسبة تصل إلى 2.7 في اللقاء الواحد.

    وبالتالي.. نستطيع القول إن مشروع القادسية الحقيقي، أو وحش السعودية الجديد؛ بدأ مع هذا المدير الفني الاسكتلندي، وبتوليفة رائعة بين النجوم المحليين والأجانب.

    ويحتل القادسية "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، برصيد 60 نقطة من 26 جولة؛ وبفارق نقطتين عن الأهلي "الثالث" و4 عن الهلال "الوصيف"، بالإضافة للابتعاد عن النصر "المتصدر" بـ7 نقاط.

  • انتفاضة القادسية تجعله "مُرشحًا مرعبًا" للقب دوري جوّي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن الإبداع الذي يعيشه فريق القادسية الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الاسكتلندي بريندان رودجرز، وصل إلى دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

    نعم.. فريق القادسية تحت 21 عامًا، والذي بدأ مسابقة دوري جوّي للنخبة بشكلٍ متذبذب؛ أصبح وحشًا كرويًا هو الآخر، في الجولات الماضية.

    وحقق القادسية 5 انتصارات متتالية في دوري جوّي للنخبة؛ ليرتقي إلى "وصافة" جدول الترتيب مؤقتًا، لحين الانتهاء من المباريات المؤجلة.

    وفيما يلي.. نتائج القادسية في آخر 5 جولات:

    * الجولة 15: القادسية (3-2) الحزم.

    * الجولة 16: الخلود (0-2) القادسية.

    * الجولة 17: القادسية (2-0) العروبة.

    * الجولة 18: العدالة (1-3) القادسية.

    * الجولة 19: القادسية (3-2) الرياض.

    وبصفةٍ عامة.. ضمن القادسية التأهُل إلى المرحلة الثانية، وهي إقصائيات التتويج بدوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ حيث أصبح أحد أقوى المُرشحين للقب، نظرًا للمستويات المبهرة التي يقدّمها في الوقت الحالي.

    ويتسلح فارس الشرقية في مهمته للتتويج باللقب، خلال الموسم الرياضي الحالي، باثنين من أفضل الجواهر السعودية؛ وهما: إياد هوسا وعمار اليهيبي.

    "سذاجة" الأهلي تمنح القادسية جوهرتين ثمينتين

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنبدأ حديثنا الآن عن "جوهرتي" نادي القادسية؛ وهما: إياد هوسا وعمار اليهيبي.

    هوسا واليهيبي هما من أبناء عملاق جدة النادي الأهلي أساسًا؛ حيث نجح القادسية في التعاقد مع الأول صيف 2025، والثاني بعده بـ6 أشهر - أي في الميركاتو الشتوي الماضي -.

    وعلى الأهلي أن يندم حقًا، بعد أن فرط في اثنين من أفضل المواهب السعودية؛ بطريقة وصفتها الجماهير بـ"الساذجة"، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم استغلال رغبة الثنائي في البقاء مع الأهلي.

    * ثانيًا: عدم تقديم عروض مُناسبة لتجديد عقوديهما.

    * ثالثًا: عدم منحهما التقدير الكروي المُستحق.

    ونتيجة لكل ذلك.. انتقل هوسا الذي يجيد في "المحور" و"صناعة اللعب"، واليهيبي الذي ينشط في "مركز 10" و"الجناح الهجومي"، إلى نادي القادسية.

    ويكفي القول إن هوسا سجل 5 أهداف، بينما أحرز اليهيبي 3 أهداف، في آخر خمس جولات بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    ليس هذا فقط.. إذا نظرنا إلى إياد هوسا، سنجد أن المدير الفني الاسكتلندي بريندان رودجرز، منحه فرصة الظهور في مباريات فريق القادسية الأول لكرة القدم.

    وخاض موهبة القادسية 20 دقيقة مع الفريق الأول، موزعين على مباراتين؛ ونجح في تسجيل هدف ضد الفيحاء، في الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وما يؤكد موهبة هذا اللاعب البالغ من العمر 19 سنة، أنه سجل 23 هدفًا مع النادي الأهلي، في دوري الناشئين - قبل عامين تقريبًا -؛ رغم أنه لاعب محور وصانع ألعاب أساسًا.

    إلا أن إياد هوسا من أذكى اللاعبين السعوديين؛ وذلك في عملية التقدم من الخلف للأمام، واقتحام منطقة الـ18 للمُنافس.

    لا تجعلوا الهلال وكبار السعودية يقضون على "الوحش الجديد"!

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أننا أمام مشروع كروي رائع في المملكة العربية السعودية، يتمثّل في نادي القادسية.

    لكن.. سيكون على مسؤولي القادسية أن يحافظوا على هذا المشروع، مع تدعيمه من موسم إلى آخر؛ وذلك حتى يصلوا إلى الأهداف المُخطط لها، في النهاية.

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا، يحظى أكثر من اسم في صفوف فارس الشرقية؛ باهتمام كبار الأندية السعودية، وخاصة عملاق الرياض الهلال.

    مثلًا.. الهلال يرغب في التعاقد مع قلب الدفاع جهاد ذكري، بالإضافة إلى الظهير الأيمن محمد أبو الشامات.

    كما يمتلك الأهلي رغبة كبيرة جدًا أيضًا، في ضم ظهير القادسية، وجمعه بشقيقه صالح أبو الشامات؛ إلى جانب إعجاب المدير الفني الألماني، بالجناح وصانع الألعاب تركي العمار.

    ولا ننسى أن الكثير من المحترفين، أمثال ناهيتان نانديز وجوليان كينونيس،ارتبطوا بالأندية السعودية الكبيرة؛ خاصة الهلال والنصر.

    ومن هُنا.. يجب على مسؤولي القادسية، إذا أرادوا أن يعتلي فريقهم منصات التتويج، في المستقبل القريب؛ أن يقوموا بالآتي:

    * أولًا: الحفاظ على المكتسبات التي تحققت؛ سواء المدير الفني الاسكتلندي بريندان رودجرز، والتوليفة الرائعة بين النجوم الأجانب والمواهب السعودية.

    * ثانيًا: مواصلة سياسة خطف المواهب السعودية البارزة؛ مثل مصعب الجوير من الهلال، وثنائي الأهلي إياد هوسا وعمار اليهيبي.

    * ثالثًا: تدعيم الفريق بالأسماء الأجنبية التي تخدم المنظومة؛ مثلما فعل في كل صفقاته الماضية، بعيدًا عن الجري وراء النجوم الرنانة فقط.

    وإذا فعلت الإدارة القدساوية هذا؛ فإن اعتلاء الفريق الأول أو كتيبة تحت 21 عامًا منصات التتويج، سيكون مجرد وقتٍ فقط.

