الأهلي يصعد بقوة.. خطوة جديدة بعد أزمة "ركزوا على آسيا" في مباراة الفيحاء واتحاد الكرة يرد

مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، شهدت جدلًا كبيرًا للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: أخطاء تحكيمية؛ بحرمان الأهلي من 3 ركلات جزاء - حسب المختصين -.

* ثانيًا: الحديث المزعوم من الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان؛ والذي تم توجيهه إلى نجوم الأهلي.

وقام عدد من نجوم الأهلي، في مقدمتهم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، بتوجيه اتهامات إلى السلطان؛ بأنه طالبهم بـ"التركيز على الآسيوية بدلًا من الدوري"، ما يُشير إلى توجيه اللقب لنادٍ بعينه.