أحمد فرهود

الأهلي يصعد بقوة.. خطوة جديدة بعد أزمة "ركزوا على آسيا" في مباراة الفيحاء واتحاد الكرة يرد

الأهلي
الفيحاء
دوري روشن السعودي

كواليس جديدة من البيت الأهلاوي..

واصل مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، "تصعيد" أزمة مباراة نادي الفيحاء؛ والتي لُعِبت مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي سقط في فخ التعادل (1-1) أمام مستضيفه الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro League

    أحداث مباراة الأهلي والفيحاء "الجدلية"

    مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، شهدت جدلًا كبيرًا للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أخطاء تحكيمية؛ بحرمان الأهلي من 3 ركلات جزاء - حسب المختصين -.

    * ثانيًا: الحديث المزعوم من الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان؛ والذي تم توجيهه إلى نجوم الأهلي.

    وقام عدد من نجوم الأهلي، في مقدمتهم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، بتوجيه اتهامات إلى السلطان؛ بأنه طالبهم بـ"التركيز على الآسيوية بدلًا من الدوري"، ما يُشير إلى توجيه اللقب لنادٍ بعينه.

  Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro League

    خطاب أهلاوي يطالب بالتحقيق مع حكام مباراة الفيحاء

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، عن توجيه مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بعد أحداث مباراة نادي الفيحاء، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    الصحيفة أشارت إلى أن الأهلي، طلب في خطابه الرسمي إلى اتحاد الكرة؛ التحقيق مع طاقم تحكيم مباراة الفريق ضد الفيحاء، بقيادة حكم الساحة محمد السماعيل.

    كما قام الأهلي بإرفاق مجموعة من مقاطع الفيديو، مع الخطاب الموجه إلى اتحاد الكرة السعودي؛ والتي تظهر نقاش الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، مع عددٍ من نجوم الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

  • طلب آخر من الأهلي إلى اتحاد الكرة السعودي

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. مجلس إدارة النادي الأهلي، وجه طلبًا آخر إلى اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك على خلفية أحداث مباراة نادي الفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    وأكدت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي، طلب الحصول على نسخة من التسجيلات؛ الخاصة بأحاديث الطاقم التحكيمي بمباراة الفيحاء، والتي لُعِبت مساء الأربعاء.



  • رد رسمي من اتحاد الكرة السعودي

    ومن ناحيته.. أصدر اتحاد الكرة السعودي بيانًا رسميًا؛ وذلك بعد الخطاب الذي أرسله عملاق جدة الأهلي، في أعقاب أزمة مواجهة نادي الفيحاء.

    اتحاد الكرة أعلن اتخاذ الإجراءات النظامية؛ للتحقيق في أحداث مباراة الأهلي والفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026.

    وشدد اتحاد الكرة على حرصه الكبير؛ للحفاظ على نزاهة المُنافسة، والتعاون مع مختلف الأندية.

  Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League Elite

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

