أحمد فرهود

الأهلي ليس بمن حضر: كتيبة ماتياس يايسله تستعد للتفريط في "أسهل دوري".. وأعيدوا النظر في مستقبل رياض محرز

الأهلي يخسر نقطتين مهمتين..

بينما كان عملاق جدة النادي الأهلي، ينتظر عزف سيمفونية الانتصار، لمواصلة الزحف نحو القمة؛ استيقظ عشاقه على وقع "صدمة برتقالية"، ضد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم.

الأهلي سقط في فخ التعادُل الإيجابي (1-1) أمام الفيحاء، مساء يوم الأربعاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الفريق الأهلاوي بهدف، عن طريق مهاجمه الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 36؛ قبل أن يُعادل الفيحاء النتيجة بواسطة الإسباني جاسون ريميسيرو، في الدقيقة 53.

وهذه النتيجة كانت بمثابة "الزلزال" داخل جدران البيت الأهلاوي؛ حيث زادت من تعقيد فرص الفريق في التتويج بلقب دوري روشن السعودي، ومنحت هدية جديدة إلى نادي النصر "المتصدر".

ووصل الأهلي إلى النقطة 66، في "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا؛ وبفارق 4 نقاط عن فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي لعب لقاءً أقل.

ومن ناحيته.. وصل الفيحاء إلى نقطته الـ34، بعد تعادُله المثير مع الأهلي؛ ليحتل "المركز التاسع" في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادُل الأهلي مع الفيحاء..

  Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup Final

    النادي الأهلي ليس "بمن حضر"

    دائمًا ما يُقال إن الأندية الكبيرة "بمن حضر"؛ حيث أن الشخصية وقوة دكة البدلاء، يستطيعان تعويض أي غياب.

    لكن.. عملاق جدة الأهلي خالف تلك النظرية؛ حيث اتضح تأثُره الشديد بـ"الغيابات"، في مواجهته ضد نادي الفيحاء.

    الأهلي افتقد عديد الأسماء المؤثرة ضد الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ خاصة في خط الدفاع، وذلك على النحو التالي:

    * قلب الدفاع: البرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال.

    * الظهير الأيمن: علي مجرشي.

    * الظهير الأيسر: زكريا هوساوي.

    أي أن الفريق الأهلاوي لعب بدون خط دفاعه الأساسي بالكامل؛ إلى جانب غياب أفضل نجوم الوسط في الفترة الأخيرة، وهو الفرنسي فالنتين أتانجانا.

    ونتيجة لهذه الغيابات المؤثرة.. تم اختراق دفاعات الأهلي بسهولة شديدة من قِبل نجوم الفيحاء؛ حيث تم تسجيل هدف، مع إهدار بعض الفرص السهلة.

  Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

    أعيدوا النظر في مستقبل رياض محرز

    بعيدًا عن الغيابات.. خذل عدد من "النجوم الكبار" لعملاق جدة الأهلي، الذين شاركوا ضد نادي الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء، جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

    على رأس هؤلاء النجوم؛ هو الساحر الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول.

    محرز كان حاضرًا بجسده، وغائبًا بعقله وذهنه وحتى مهاراته الفنية؛ وهو ما اتضح فيما يلي:

    * أولًا: بطء في الحركة فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ طوال الـ90 دقيقة.

    * ثانيًا: عجز في تجاوز مدافعي الفيحاء؛ خاصة في حالات "1 ضد 1".

    * ثالثًا: البحث عن "التمثيل" أحيانًا داخل منطقة الـ18 للفيحاء؛ بدلًا من إنهاء الهجمات.

    وأساسًا.. محرز لم يساهم سوى في هدف وحيد، خلال آخر 5 مباريات للفريق الأهلاوي، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ولم يسجل أو يصنع الساحر الجزائري أي هدف، في المباريات الثلاث الأخيرة بمسابقة الدوري، وهي: "القادسية، ضمك والفيحاء"؛ إلى جانب تكراره نفس الأمر ضد عملاق الرياض الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    لذلك يبقى السؤال: "هل حان وقت تفكير الأهلي في (بديل) رياض محرز؟!".

    نعم.. محرز إذا استمر بهذا المستوى السيئ، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي؛ سيكون لزامًا على الأهلي البحث عن "بديل" في الميركاتو الصيفي القادم، يعطي الفريق حيوية ونفسًا أكبر.

  Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

    الأهلي يعقد موقفه في مسابقة دوري روشن

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى نقطة أخرى؛ وهي تعقيد عملاق جدة الأهلي فرصه في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ونحن كُنا نردد مع بداية شهر مارس، أن الأهلي أقوى مرشح للقب دوري روشن؛ وذلك لبعض الأسباب المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: الحالة الفنية الكبيرة التي كان عليها؛ بالمقارنة مع منافسيه، خاصة الهلال.

    * ثانيًا: السهولة النسبية لمبارياته المتبقية في الدوري؛ بالمقارنة مع منافسيه، خاصة النصر.

    إلا أن الأهلي لم يستغل ذلك، وبدأ في التراجع بشكلٍ كبير مؤخرًا؛ ومنه التفريط في تقدمه (2-0) على القادسية في الجولة 26، ليخسر بثلاثية في النهاية.

    وعاد الفريق الأهلاوي للتفريط في تقدمه (1-0) ضد الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 29 من مسابقة الدوري؛ ليخرج متعادلًا (1-1)، ويفقد نقطتين في غاية الأهمية.

  Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League Elite

    الأهلي يستعد للتفريط في أسهل دوري

    واستكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ أصبح عملاق جدة الأهلي على بُعد 4 نقاط من نادي النصر "المتصدر"، مع لعب الأخير لقاءً أقل.

    أي أن النصر بإمكانه التقدُّم بـ7 نقاط عن الأهلي؛ وهو ما سيُعقد مهمة كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، كما ذكرنا.

    ولم يتوّج الأهلي بلقب الدوري السعودي للمحترفين، منذ عام 2016؛ لذلك.. كان يرى جمهوره أن نسخة الموسم الرياضي الحالي، هي الأقرب على الإطلاق.

    السهولة ليست بسبب ضعف المُنافسة؛ وإنما بسبب الحالة الجيدة التي كان عليها الفريق الأهلاوي، بالإضافة إلى ظروف الهلال والنصر المختلفة.

    نعم.. يبدو أن الأهلي يرفض استغلال الحالة الفنية السيئة لعملاق الرياض الهلال، وصعوبة مباريات نادي النصر المتبقية؛ ويقوم هو بالتفريط في نقاط، كانت في المتناول.

    وهُنا أصبح السؤال الذي يجب طرحه في النهاية؛ هو: "هل فرط الفريق الأهلاوي في أسهل دوري بالفعل.. أم هُناك فصل آخر في القصة؟!".



