الأهلي اختفى في ظروف غامضة أمام الفيحاء فـ"جاءت العودة مرعبة".. والقدر يمنح المنبوذ أرتيم بوندارينكو أكبر هدية!

الكبار يمرضون، ولكنهم لا يموتون؛ حيث إن كل ما يحتاجونه هو تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.

حديثنا هنا عن عملاق جدة الأهلي، الذي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 بشكل سيئ؛ قبل أن يعود بسلسلة من الانتصارات، تحديدًا منذ انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

آخر انتصارات الأهلي؛ جاء أمام نادي الفيحاء، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

نعم.. فاز الأهلي (3-2) على مضيفه الفيحاء، في مباراة مثيرة شهدت تقلبات في النتيجة؛ حيث سجّل هوجو مورا وجاسون ثنائية أصحاب الأرض، بينما أحرز ثلاثية الراقي كل من أرتيم بوندارينكو "هدفين" وفراس البريكان.

وبهذه النتيجة.. وصل الأهلي إلى النقطة 18 في "المركز الرابع" مؤقتًا، مع امتلاكه مباراة مؤجلة؛ في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الفيحاء عند 7 نقاط، في "الترتيب الرابع عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأهلي ضد الفيحاء..