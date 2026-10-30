لن نجمّل الحقيقة: عفوًا يا الأهلي.. إنه "انهيار كروي مكتمل الأركان" أمام الشباب!

في كرة القدم نسمع جملة "ليلة للنسيان"؛ في إشارة إلى السقوط في إحدى المباريات، وتقديم الفريق مستوى سيئًا على أرضية الملعب.

لكن.. هذه الجملة لا يمكن أن تنطبق على عملاق جدة الأهلي؛ وذلك بعد الخسارة أمام نادي الشباب، مساء اليوم الجمعة.

الأهلي خسر (1-6) أمام مضيفه الشباب؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هذه الخسارة لن تُنسى أبدًا؛ حيث ستظل في ذاكرة فريق الأهلي الأول لكرة القدم وجمهوره، كما سيتفاخر بها الشبابيون لسنوات عديدة.

وجاءت سداسية الشباب التاريخية في الأهلي، بواسطة "يانيك كاراسكو (3 أهداف)، ريكاردو ماثياس (ثنائية)، وروجر مارتينيز"؛ بينما أحرز فراس البريكان هدف الأهلي الوحيد، في الدقيقة 40.

وبهذه النتيجة.. تجمد الأهلي عند النقطة 21، في "المركز السادس" بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين؛ في الوقت الذي وصل فيه الشباب إلى نقطته الرابعة عشرة، في "المركز العاشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد هزيمة الأهلي ضد الشباب..