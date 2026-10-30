لن نجمّل الحقيقة: عفوًا يا الأهلي.. إنه "انهيار كروي مكتمل الأركان" أمام الشباب!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نشير إلى أن نادي الشباب، كان حاضرًا في ليلة هبوط عملاق جدة الأهلي "التاريخي" عام 2022.
وقتها.. دخل الأهلي مباراة الشباب، في الجولة 30 "الأخيرة" من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ وهو يستهدف تحقيق الانتصار، من أجل البقاء بين الكبار - وهو واحد منهم -.
إلا أن الليث الشبابي كان له رأي آخر؛ حيث أجبر الفريق الأهلاوي على التعادل (0-0)، وبالتالي الهبوط لأول مرة في تاريخه.
وبعد موسم واحد فقط في "الدرجة الأولى"؛ عاد الأهلي بين كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث جاءت نتائجه ضد الشباب كالتالي:
* مباريات: 6.
* فوز: 3.
* تعادل: 2.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 12.
* أهداف مستقبلة: 9.
هذا عزيزي القارئ؛ كان قبل مباراة ليلة 30 أكتوبر 2026، التي جمعت الأهلي والشباب في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.
في هذه الليلة؛ حل الكابوس الكروي الجديد على الفريق الأهلاوي، بالخسارة (1-6) أمام فريق الشباب الأول لكرة القدم.
وبالتالي.. بعد ليلة الهبوط أمام الشباب في صيف 2022؛ ها هو الأهلي يعيش شعورًا مشابهًا في 2026، بالخسارة بستة أهداف مقابل هدف واحد.
لكن المثير في الأمر أيضًا، أن هذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها الأهلي (1-6) ضد الشباب؛ حيث نتذكر ليلة 18 أبريل 2008 الشهيرة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
آنذاك، عاش الأهلي واحدة من أغرب الليالي في تاريخ الكرة السعودية؛ فبعد التأخر بنتيجة (1-6) أمام الشباب، خرج أربعة لاعبين في صفوف "الراقي" من أرضية الملعب في أوقات متفرقة، بداعي عدم القدرة على استكمال المباراة بسبب الإصابة، وذلك بالإضافة إلى طرد حارس المرمى ياسر المسيليم في الدقيقة 64.
وبناءً على ذلك.. لم يتبقَّ داخل الملعب العدد القانوني اللازم لاستمرار المباراة، والمحدد بسبعة لاعبين على الأقل لكل فريق؛ ليقرر الحكم عبدالرحمن العمري إنهاء اللقاء في الدقيقة 89، قبل انتهاء وقته الأصلي.
والأغرب أن اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لم تعتمد خسارة الأهلي اعتباريًا (0-3)، بل قررت تثبيت النتيجة الفعلية (6-1)؛ استنادًا إلى المادة "22/9" من لائحة المسابقات والعقوبات، التي تنص على اعتماد النتيجة المسجلة إذا كانت أكبر من نتيجة الخسارة الاعتبارية.
وهكذا.. لم تكن سداسية الشباب مجرد هزيمة ثقيلة للأهلي؛ بل تحولت إلى واقعة تاريخية لا تزال حاضرة في ذاكرة الكرة السعودية، واشتهرت جماهيريًا باسم "مباراة تسدحي تبطحي".