الأهلي السعودي يلاحق "بطل البريميرليج" .. ويتصدى لمحاولات خطف روجر إيبانيز!

في سياق متصل، يبدو أن استقرار المدافع البرازيلي روجير إيبانيز مع "الراقي" بات على المحك، حيث أشار الصحفي ساشا تافوليري إلى أن الأمور بدأت تتسارع خلف الكواليس.
إيبانيز قرر إيقاف محادثات تمديد عقده مع الأهلي، والذي ينتهي في صيف 2027، وذلك بعد تلقيه عروضًا واهتمامًا من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكتب تافوليري عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تواصل نادي أستون فيلا مرارًا مع وكلاء اللاعب البرازيلي، لكن لم يُقدّم أي عرض رسمي حتى الآن".
وعلى النقيض من هذه التقارير الدولية، تشير مصادر محلية سعودية إلى أن اللاعب لا يزال يمثل ركيزة أساسية في خطط النادي، مشيرة إلى أن إيبانيز مستمر ضمن صفوف النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وفكرة رحيله غير مطروحة بتاتاً لدى الإدارة، خصوصًا وأنه يتمسك بالبقاء ويرتبط بعقد ساري المفعول مع "الراقي".