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محمد سعيد

الأهلي السعودي يلاحق "بطل البريميرليج" .. ويتصدى لمحاولات خطف روجر إيبانيز!

الأهلي
روجير إيبانيز
انتقالات
جابرييل جيسوس
دوري روشن السعودي
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي الممتاز

"الراقي" يعيد ترتيب أوراقه الهجومية

بدأ النادي الأهلي السعودي تحركات جادة لتعزيز صفوفه بصفقات عالمية كبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، واضعًا البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال الإنجليزي، كهدف رئيسي لتدعيم خط الهجوم.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه البيت الأهلاوي حالة من الحراك المكثف، شملت ملف المدير الفني بعد رحيل الألماني ماتياس ياييسله ومستقبل بعض المحترفين الأجانب في صفوف "الراقي".


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  • الأهلي يخطط لخطف جيسوس وتعويض رحيل توني المحتمل

    كشف الصحفي الموثوق بن جاكوبس، عن اهتمام كبير وجاد من جانب إدارة النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم نادي آرسنال.

    وتأتي هذه الرغبة الأهلاوية ضمن خطة شاملة لتدعيم مركز الهجوم، حيث أكد جاكوبس أن الأهلي السعودي مهتم جدًا بالتعاقد مع جيسوس، والذي لا يدخل ضمن حسابات الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الجانرز خلال الموسم الجديد، وفقًا لتقارير صحفية.

    ويرغب النادي الأهلي في تعزيز هجومه قبل انطلاق الموسم 2026-2027، خصوصًا بعدما فقد عنصرين أساسيين في تشكيلته وهما الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه، كذلك مع تردد أنباء حول رغبة الإنجليزي إيفان توني في الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجاري.

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  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    مستقبل إيبانيز يثير الجدل واهتمام إنجليزي متزايد

    في سياق متصل، يبدو أن استقرار المدافع البرازيلي روجير إيبانيز مع "الراقي" بات على المحك، حيث أشار الصحفي ساشا تافوليري إلى أن الأمور بدأت تتسارع خلف الكواليس.

    إيبانيز قرر إيقاف محادثات تمديد عقده مع الأهلي، والذي ينتهي في صيف 2027، وذلك بعد تلقيه عروضًا واهتمامًا من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وكتب تافوليري عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تواصل نادي أستون فيلا مرارًا مع وكلاء اللاعب البرازيلي، لكن لم يُقدّم أي عرض رسمي حتى الآن".

    وعلى النقيض من هذه التقارير الدولية، تشير مصادر محلية سعودية إلى أن اللاعب لا يزال يمثل ركيزة أساسية في خطط النادي، مشيرة إلى أن إيبانيز مستمر ضمن صفوف النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وفكرة رحيله غير مطروحة بتاتاً لدى الإدارة، خصوصًا وأنه يتمسك بالبقاء ويرتبط بعقد ساري المفعول مع "الراقي".


  • أولي فيرنر يقترب من قيادة "الراقي"

    على صعيد الإدارة الفنية، يبدو أن الأهلي قد وجد ضالته أخيرًا لتعويض رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، حيث أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مواطنه أولي فيرنر، المدير الفني السابق لنادي لايبزيج، دخل دائرة الترشيحات بقوة لتولي المهمة.

    ووفقاً للصحفي الإيطالي جيانلويجي لونجاري، فإن إدارة الأهلي بدأت بالفعل خطوات عملية وجادة من خلال التواصل مع فيرنر، رغبة منها في حسم ملف المدرب الجديد قبل وقت كافٍ من انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد، لضمان استقرار الفريق فنيًا وذهنيًا.

    وتشير المعلومات الواردة من داخل أروقة النادي إلى أن اللجنة التنفيذية في الأهلي قد حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المسار، حيث حصلت على موافقة مبدئية من المدرب الألماني لخلافة يايسله.


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  • Saleh Abu al-Shamat AhliGetty

    طموحات الأهلي في الموسم الجديد

    تسعى إدارة النادي الأهلي من خلال هذه التحركات المكثفة في سوق الانتقالات إلى سد جميع الثغرات التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي، والذي حقق خلاله دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه فشل في تحقيق لقبي دوري روشن السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

    فبجانب البحث عن مهاجم فذ مثل جابرييل جيسوس ومدرب خبير مثل أولي فيرنر، تضع الإدارة تدعيم الدفاع والوسط كأولوية قصوى، وستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد شكل الفريق الأهلاوي للموسم المقبل، حيث تسعى الإدارة للعودة إلى منصة البطولات المحلية الغائبة عن خزائن النادي.

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