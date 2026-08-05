بين بطلي آسيا ومصر: شعار الأهلي والزمالك.. "لنبيع أحلام جماهيرنا ونهدم المعبد فوق رؤوسنا"

قبل أن تنطلق صافرة بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وتحديدًا في اللحظات التي يفترص فيها أن يجني البطل ثمار تتويجه؛ يقف قطبا الكرة العربية "الزمالك المصري والأهلي السعودي" أمام مرآة الحقيقة، وهي: "هل ما يحدث هدم متعمد للمكتسبات؟!".

نعم.. بين الزمالك بطل مصر في 2025-2026، والأهلي زعيم آسيا آخر موسمين، تكررت المعزوفة ذاتها؛ التي تتمثّل في صيف من القرارات الجدلية، وفرص ضائعة للاستقرار.

هذه القرارات الجدلية، التي شهدها صيف الزمالك والأهلي؛ حوّلت الرهان من إمكانية بداية حقبة جديدة مليئة بالمجد، إلى هدم المعبد على النفس.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، كيف فرط بطلا مصر وآسيا في مكتسبات الموسم الماضي؛ لتصبح أحلام الجماهير معلقة على "جمر التخبُط"، قبل بداية معارك العام الرياضي الجديد..