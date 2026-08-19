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أحمد فرهود

بين الوفاء للأهلي ورعب الإصابة: حمزة عبدالكريم يفرض نفسه على برشلونة.. وحذارِ من العيب الأخطر!

فقرات ومقالات
حمزة عبد الكريم
برشلونة
هانسي فليك
برشلونة ضد الأهلي
الأهلي
وديات الأندية

هانزي فليك سعيد بالفرعون المصري.. ولكن حذارِ!

"مفاجأة الصيف".. هكذا يُمكن أن نطلق على النجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم؛ وذلك بعد مشاركته في استعدادات العملاق الكتالوني برشلونة، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

وقبل 8 أشهر من الآن أساسًا؛ كان حمزة يلعب في الفئات السنية للنادي الأهلي المصري، والذي انتقل منه إلى برشلونة.

حمزة انضم إلى شباب برشلونة، في يناير من عام 2026؛ ليتألق بشدة ويسجل الهدف تلو الآخر، حتى نجح في جذب أنظار المدير الفني الألماني هانزي فليك.

فليك قام باستدعاء الفرعون المصري الصغير، إلى استعدادات فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ ليُشارك في جميع المباريات الودية، آخرها ضد ناديه السابق الأهلي.

وضد الأهلي؛ سجل عبدالكريم هدفًا في فوز برشلونة (2-1)، ضمن منافسات بطولة "كأس جوان جامبر" الودية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور حمزة عبدالكريم في مباراة برشلونة والأهلي..

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    حمزة عبدالكريم.. هداف برشلونة الأول في "الاستعدادات الصيفية"

    أنهى النجم المصري حمزة عبدالكريم مساء اليوم الأربعاء، فترته "الاستعدادية" مع العملاق الكتالوني برشلونة، تحت قيادة المدير الفني الألماني المخضرم هانزي فليك.

    فليك ضم حمزة إلى "استعدادات" فريق برشلونة الأول لكرة القدم، منذ اليوم الأول وحتى الليلة الأخيرة؛ الأمر الذي استغله الفرعون المصري الصغير، بأفضل طريقة ممكنة.

    نعم.. عبدالكريم هو هداف برشلونة "الأول"، في الاستعدادات الصيفية للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، والتي انتهت الليلة بشكلٍ رسمي؛ وذلك برصيد 4 أهداف في 5 مباريات، على النحو التالي:

    * هدفان في شباك نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي.

    * هدف في شباك نادي بازل السويسري.

    * هدف في شباك النادي الأهلي المصري.

    وفشل حمزة في التسجيل ضد نادي أوروبا الإسباني، بالإضافة لمواجهتي نوتنجهام فورست الإنجليزي وأودينيزي الإيطالي؛ اللتين لعبتا في يومٍ واحد، بواقع 45 دقيقة أمام كل فريق منهما.

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  • hamza abdelkarimhttps://www.sport.es/es/

    حمزة عبدالكريم.. لم يغادر برشلونة من اليوم الأول لليلة الأخيرة

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن النجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم؛ كان من اللاعبين الشباب "القلائل" الذين استمروا مع العملاق الكتالوني برشلونة، منذ اليوم الاستعدادي الأول وحتى الليلة الأخيرة.

    وبدأ فريق برشلونة الأول لكرة القدم استعداداته الصيفية، بعددٍ هائل من اللاعبين الشباب؛ وذلك بسبب الإجازة التي تحصل عليها النجوم الدوليين، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

    ومع عودة النجوم الدوليين تواليًا، بدأ الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، يعيد عددًا من اللاعبين الشباب إلى الفريق الرديف؛ مع الاحتفاظ بأسماء محددة، وذلك على النحو التالي:

    * الهجوم: حمزة عبدالكريم.

    * خط الوسط: تشافي إسبارت، إبريما تونكارا، بريان فاريناس.

    * ظهير دفاعي: جوردي بيسكير.

    * قلب دفاع: ألفارو كورتيس.

    ومن بين هذه الأسماء؛ كان عبدالكريم وإسبارت هما الأكثر تألُقًا وحصولًا على الدقائق، في المباريات الاستعدادية.

  • Deco Hansi Flick Hamza Abdelkarim GOAL ONLYGoal AR, Gemini

    حمزة عبدالكريم.. حذار من هذا العيب مستقبلًا مع هانزي فليك!

    الآن.. لنُركز على أداء النجم المصري حمزة عبدالكريم، مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك في مواجهة ناديه المصري السابق الأهلي، ضمن منافسات بطولة "كأس جوان جامبر" الودية.

    أداء عبدالكريم مساء اليوم الأربعاء، يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تقليل العودة إلى الخلف؛ ومحاولة التمركز داخل منطقة الـ18 كثيرًا.

    * ثانيًا: مهاجم يمتلك حسًا تهديفيًا كبيرًا؛ حيث يستطيع تحويل الفرص إلى داخل الشباك.

    * ثالثًا: لا يمتلك مهارات كبيرة؛ وهو ما ظهر في فشله بـ"المراوغات واللمسات الجمالية".

    ومن كل ما سبق، يُمكن أن نركز على النقطة الأولى؛ حيث في بدايات ظهور حمزة مع فريق برشلونة الأول، شاهدناه يحاول العودة إلى الخلف والمشاركة في اللعب كثيرًا.

    وعلى ما يبدو أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني، رأى أن قوة حمزة داخل منطقة الـ18، مع ضعف إمكاناته الفنية عند العودة للخلف؛ لذا.. طلب منه التواجد بالقرب من مرمى الخصم، وعدم إشغال نفسه بالمشاركة في بناء اللعب.

    وحذار من هذه النقطة تحديدًا، لأن فليك يحب المهاجمين الذين يشاركون في اللعب؛ ولذا بمجرد حصوله على هذا اللاعب في سوق الانتقالات، قد يتم تهميش حمزة عبدالكريم.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    حمزة عبدالكريم.. لقطتان مهمتان في مواجهة الأهلي المصري

    أخيرًا.. يجب الوقوف عند لقطتين للنجم المصري حمزة عبدالكريم؛ وذلك في مواجهة العملاق الكتالوني برشلونة ضد النادي الأهلي المصري، على النحو التالي:

    * اللقطة الأولى.. الوفاء الرياضي

    عندما سجل حمزة هدف برشلونة الأول ضد الأهلي، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول؛ رفض أن يحتفل، وفاءً لناديه السابق الذي تدرج في فئاته السنية.

    * اللقطة الثانية.. الخوف من الإصابة

    في منتصف الشوط الثاني.. سقط حمزة على أرضية الملعب؛ بعد لعبة مشتركة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.

    ومسك حمزة العضلة الضامة، وسط مخاوف من إصابته؛ خاصة أن برشلونة لا يمتلك أي مهاجم صريح باستثنائه، في الوقت الحالي.

    وفقد برشلونة مهاجميه الاثنين؛ وهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انتهى عقده، والإسباني فيران توريس المنتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

    وبالتالي.. العملاق الكتالوني يحتاج حمزة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، حتى ولو على دكة البدلاء.

    وطمأن حمزة الجماهير البرشلونية مؤقتًا؛ قبل أن يظهر وهو يتحدث مع المدير الفني الألماني هانزي فليك، بعد استبداله من أرضية الملعب.

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