ماضي الأهلي هو حاضر الاتحاد! .. رامون بلانيس الذي قاد نفسه إلى حافة الهاوية وأغرق فهد سندي معه

الانقسام في الاتحاد سيد الموقف .. ونتيجته الإجماع على ضرورة رحيل الجميع من الرئيس التنفيذي دومينجوس سواريز، للمدير الرياضي رامون بلانيس، لرئيس مجلس الإدارة فهد سندي، مرورًا بالمدير الفني للفريق الأول البرتغالي سيرجيو كونسيساو وجهازه المعاون.

لكن فئة تهاجم سندي وحده وتحمله المسؤولية كاملة، وأخرى ترى بلانيس ودومينجوس هما المسؤولان عن كل شيء، وكل فئة تكيل الاتهامات للأخرى بشأن مصالحها من وراء الانحياز لطرف ضد الآخر.

تلك الفوضى داخل النادي الجداوي تزداد يومًا تلو الآخر، في ظل وداع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي على يد الخلود، واحتمالية الفشل في اللحاق بمقعد آسيوي في الموسم المقبل، ناهيك عن المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق في مختلف البطولات.