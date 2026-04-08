"ارتبط بالأهلي والاتحاد بعد مرحلة برشلونة".. تشافي هيرنانديز يرد على العرض السعودي "الثالث"

لا يزال مستقبل المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام العالمية، وحتى في المملكة العربية السعودية.
تشافي لا يرتبط بعقد مع أي فريق؛ منذ الرحيل عن العملاق الكتالوني برشلونة، صيف عام 2024.
وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي، عن تلقي المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، عرضًا سعوديًا في الساعات الماضية.
العتيبي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "تشافي يرفض عرضًا تدريبيًا من السعودية".
واستكمالًا لخبره.. أوضح الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي أن هذا العرض السعودي؛ ليس الأول الذي يرفضه المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، خلال الفترة الأخيرة.
وأشار العتيبي إلى أن هذا العرض السعودي، هو "الثالث" الذي يرفضه تشافي؛ حيث قام ناديان من المملكة - لم يذكر اسميهما -، بمفاوضته في وقتٍ سابق.
سابقًا.. ارتبط اسم المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز؛ بتولي تدريب أندية سعودية كبيرة، بعد الرحيل عن العملاق الكتالوني برشلونة.
أبرز هذه الأندية؛ عملاق جدة نادي الاتحاد، الذي يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 أساسًا.
كما قيل إن النادي الأهلي فكر في تشافي؛ وذلك عندما تعثرت مفاوضات تجديد عقد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، قبل التوقيع رسميًا فيما بعد.
الإسباني تشافي هيرنانديز دخل عالم التدريب، صيف عام 2019؛ وذلك من بوابة نادي السد القطري، الذي اعتزل بين صفوفه كـ"لاعب".
وقاد تشافي الزعيم السداوي، في الفترة من يوليو 2019 إلى نوفمبر 2021؛ محققًا خلالها العديد من الألقاب المحلية، مع فشل قاري واضح.
ورحل المدير الفني الإسباني من السد في نوفمبر 2021؛ عندما طلبه نادي حياته العملاق الكتالوني برشلونة، وسط معاناة الأخير فنيًا واقتصاديًا.
ولم يرفض تشافي تلبية نداء برشلونة؛ حيث تولى القيادة الفنية للفريق الأول رسميًا، وساهم في تحسين النتائج محليًا فيما تبقى من الموسم الرياضي 2021-2022.
وخلال الموسم التالي "2022-2023"؛ حقق تشافي مع العملاق الكتالوني، ثنائية الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.
لكن.. نتائج برشلونة انهارت في موسم 2023-2024؛ ليتم "إقالة" تشافي هيرنانديز من منصبه، دون أن يتولى قيادة أي فريق منذ ذلك الوقت.