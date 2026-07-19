والده يحسمها رسميًا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الاتحاد

في هذا السياق.. ارتبط اسم النجم الدولي المصري إمام عاشور، متوسط ميدان العملاق القاهري الأهلي؛ بالانتقال إلى النادي الجدّاوي الكبير الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ارتباط اسم عاشور بالانتقال إلى الاتحاد؛ جاء بعد تألُقه في بطولة كأس العالم 2026، وقيادته المنتخب المصري إلى دور ثمن النهائي.

وسجل عاشور هدفين، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ حيث كانا ضد منتخب بلجيكا في "المجموعات"، وأمام أستراليا في دور الـ32.