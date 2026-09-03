"تجول في مقر الأهلي وهو يبكي".. كواليس إقالة روي بيدرو باراز وتهمة فساد خطيرة تطارده

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي خالد الزهراني مساء يوم الخميس، عن أول رد فعل من المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز؛ وذلك بعد قرار "إقالته" من منصبه في عملاق جدة الأهلي، بشكلٍ رسمي.

الزهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن روي بيدرو كان يُمارس عمله بشكلٍ طبيعي، داخل مقر النادي الأهلي؛ عندما تم إخباره بقرار "إقالته" من منصبه، مساء يوم الخميس.

وأضاف الزهراني؛ بخصوص ذلك: "القرار كان مفاجئًا ونافذًا، في حينه".

وأكد الصحفي الرياضي أن روي بيدرو، أخذ يتجوّل في أروقة النادي الأهلي؛ وهو يبكي من شدة الصدمة.