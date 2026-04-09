أكد توماس كيسلر، المدير الرياضي لنادي كولونيا، في حديثه مع صحيفة «كولنر شتات-أنزيغر» أنه لا توجد حالياً أي عرض مقدم إلى الملا «يستدعي أن ننظر فيه بجدية». كما أنه من جانب اللاعب "لم يكن هناك حتى الآن أي رغبة في بدء مفاوضات مع أندية أخرى". بالإضافة إلى ذلك، أشار كيسلر إلى عقد المالا الساري حتى عام 2030: "مبادرة التحرك تقع على عاتق نادي 1. FC كولن!"
"الأندية ترتعد خوفًا منه!" هل يستعين سعيد الملا بمستشار مخيف في لعبة المفاوضات حول الانتقالات؟
أصبح المالا في موسمه الأول مع «إفزي» لاعباً أساسياً في الهجوم، وقد سجل حتى الآن 10 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 28 مباراة. ويقال إن موسمه الأول المتميز مع فريق مدينة الكاتدرائية قد جذب اهتمام العديد من الأندية.
وقد ترددت مؤخرًا أنباء تفيد بأن عائلة المالا قد اتفقت مبدئيًا مع نادي برايتون آند هوف على شروط العقد المحتملة لابنيها (مالك المالا يلعب في فريق 1. FC Köln II). ويُقال إن النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة المفضلة للمالا، حيث يوجد هناك المدرب فابيان هورزلر الذي يرغب بشدة في ضمه إلى صفوفه.
يُقال إن برايتون قد تقدم بعرض بقيمة 35 مليون يورو إلى كولونيا، لكن كيسلر نفى وجود الحد الأدنى المعلن البالغ 50 مليون يورو. وأكد المدير الرياضي الآن أن هذا الأمر "غير محدد". كما أنه لا يوجد "موعد محدد أو فترة زمنية محددة". اكتفى كيسلر بالقول إن النادي سيتناول مسألة رحيل "إل مالا" المحتمل "في الوقت المناسب".
لكن من المحتمل أن يتحرك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قبل ذلك من أجل التعجيل بانتقاله إلى إنجلترا.
- IMAGO / LaPresse
مستشار المشاهير يعرض خدماته على الملا وعائلته
ذكرت صحيفة «كولنر شتات-أنزيغر» أن المستشار النجم علي بارات، الذي يتمتع بشبكة علاقات واسعة في هذا المجال، لا سيما في المملكة المتحدة، والذي يُخشى أحيانًا، قد عرض خدماته على عائلة الملا.
لم يُعرف بارات على نطاق واسع في ألمانيا إلا في الصيف الماضي، لأنه رتب انتقال نيكولاس جاكسون على سبيل الإعارة إلى نادي بايرن ميونيخ، ثم أشاد بنفسه في بيان صحفي بعد ذلك. كان عنوان البيان "علي بارات أعاد تعريف اللعبة" وكان مليئًا بالمدح الذاتي: وفقًا لبارات، كان انتقال جاكسون إلى بايرن ميونيخ "تحفة استراتيجية" من جانبه: "حيث ينتظر الآخرون، أنا أتصرف. حيث يقدم الآخرون تنازلات، أنا أحقق النتائج"، كتب أيضًا ووصف نفسه بأنه "وكيل فائق من الجيل الجديد"، لديه رؤى حيث يرى الآخرون مشاكل. "نحن نبني مسيرات مهنية. نحن نصمم مستقبلات. نحن نقود اللعبة."
على الرغم من كل هذا الثناء الذاتي، يُعتبر بارات بالفعل شخصية بارزة في هذا المجال. على سبيل المثال، نجح الصيف الماضي في إبرام انتقالات مثل تشافي سيمونز (من آر بي لايبزيغ إلى توتنهام هوتسبير)، وبييرو هينكابي (من باير ليفركوزن إلى أرسنال)، ودين هويجن (من إيه إف سي بورنموث إلى ريال مدريد)، ويوهان باكايوكو (من بي إس في أيندهوفن إلى آر بي لايبزيغ). في ديسمبر 2025، حصل للمرة الثانية على جائزة "جولدن بوي" من مجلة توتوسبورت كأفضل وكيل في العام.
في أوائل مارس، انفصل إل مالا عن مستشار الوكالة الإسبانية فوتفيل ISM، وبدلاً من ذلك، أصبح والديه سابرينا ومحمد يمثلانه منذ ذلك الحين.
لكن في كل من "إفزيه" و"إل مالا"، يبدو أن الأولوية القصوى الآن هي الصراع من أجل البقاء في الدوري. ينتظر كولونيا فوزًا في الدوري الألماني منذ 30 يناير، وقد تراجع إلى المركز الخامس عشر. بعد التعادل 3-3 في ديربي الراين ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، اضطر المدرب لوكاس كواسنيوك إلى الرحيل، وحل محله المدرب المساعد رينيه فاغنر، الذي تم التعاقد معه من يونيون برلين قبل بداية الموسم.
سعيد الملا: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة 1.FC كولونيا 30 10 4 نادي فيكتوريا كولونيا 45 14 6 نادي فيكتوريا كولونيا 19 11 6