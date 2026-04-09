"الأندية ترتعد خوفًا منه!" هل يستعين سعيد الملا بمستشار مخيف في لعبة المفاوضات حول الانتقالات؟

أصبح المالا في موسمه الأول مع «إفزي» لاعباً أساسياً في الهجوم، وقد سجل حتى الآن 10 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 28 مباراة. ويقال إن موسمه الأول المتميز مع فريق مدينة الكاتدرائية قد جذب اهتمام العديد من الأندية.

وقد ترددت مؤخرًا أنباء تفيد بأن عائلة المالا قد اتفقت مبدئيًا مع نادي برايتون آند هوف على شروط العقد المحتملة لابنيها (مالك المالا يلعب في فريق 1. FC Köln II). ويُقال إن النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة المفضلة للمالا، حيث يوجد هناك المدرب فابيان هورزلر الذي يرغب بشدة في ضمه إلى صفوفه.

يُقال إن برايتون قد تقدم بعرض بقيمة 35 مليون يورو إلى كولونيا، لكن كيسلر نفى وجود الحد الأدنى المعلن البالغ 50 مليون يورو. وأكد المدير الرياضي الآن أن هذا الأمر "غير محدد". كما أنه لا يوجد "موعد محدد أو فترة زمنية محددة". اكتفى كيسلر بالقول إن النادي سيتناول مسألة رحيل "إل مالا" المحتمل "في الوقت المناسب".

لكن من المحتمل أن يتحرك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قبل ذلك من أجل التعجيل بانتقاله إلى إنجلترا.