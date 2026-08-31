"كلام لا يليق بالأمير وليد بن طلال" .. طلب استعارة مالك الهلال يشعل خلافًا إعلاميًا

الهلال واصل تحركاته في الميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد خلال الساعات الماضية مع أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، مقابل 58.40 مليون يورو، بدعم من الأمير الوليد بن طلال.

واتكينز هو الصفقة الأجنبية الثانية للقلعة الزرقاء خلال الصيف الجاري بعد الهولندي كريسينسيو سامرفيل، وهما أقوى صفقتين في الكرة السعودية خلال صيف 2026، ما دفع منافسي الهلال لـ"الغيرة".

عطفًا على تلك التحركات بدأت بعض الجماهير المنافسة – ولو من باب المزاح – بالمطالبة باستعارة مالك الهلال الأمير الوليد بن طلال، أملًا في تصحيح أوضاع أنديتهم التي تعاني غالبيتها من أزمات مالية، تعيق إبرامها لتعاقدات قوية.



