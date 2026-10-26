الأمير الإنجليزي يتربع على عرش البالون دور: هاري كين.. الفائز المحبوب الذي لن يغضب منه أحد!

في ليلة استثنائية شهدت استمرار كسر الاحتكار التقليدي لقطبي الكرة الإسبانية، تُوّج المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، بجائزة الكرة الذهبية بالون دور لأفضل لاعب في العالم خلال الحفل السنوي لمجلة فرانس فوتبو.
تتويج كين لم يقتصر على الجائزة الكبرى فحسب، بل اقترن بحصده جائزة جيرد مولر لأفضل هداف، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه في مشهد قوبل بارتياح جماهيري وإعلامي واسع ربما ليس في إسبانيا، لكن في بقية العالم، باعتباره التتويج الأكثر منطقية والأقل إثارة للانقسام في واحدة من أكثر نسخ الجائزة تقاربًا وغموضًا.