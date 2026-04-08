الأمر لا يتعلق بـ يان ديوماندي! يبدو أن نادي ليفربول يستهدف لاعبًا صاعدًا من الدوري الألماني بسعر أقل بكثير ليحل محل محمد صلاح

يُقال إن كشافي ليفربول كانوا حاضرين في الملعب في أواخر مارس، عندما خاض توري مع منتخب كوت ديفوار مباراة ودية ضد اسكتلندا (1-0) في ملعب إيفرتون، المنافس المحلي للريدز. وقد نجح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في إقناع الكشافين بشكل خاص بقدرته على فرض نفسه وقوته البدنية.

أكبر نقاط قوة لاعب هوفنهايم هي بالتأكيد سرعته الفائقة، والتي يبدو أن ليفربول قد اقتنع بها عدة مرات أثناء مشاهدته مباشرة في الملعب. وفقًا لمجلة Sport Bild، يحضر كشافو الريدز حاليًا مباريات توري بشكل أسبوعي تقريبًا لتقييمه عن كثب.

توري، الذي انتقل في فبراير 2025 من فريق هاماربي السويدي إلى هوفنهايم، هو أحد النجوم الصاعدة في الدوري الألماني هذا الموسم مع فريق TSG. في 26 مباراة خاضها حتى الآن في جميع المسابقات، نجح الجناح السريع في تقديم 11 تمريرة حاسمة، كما سجل هدفين بنفسه. يمتد عقده مع نادي كرايخغاو حتى عام 2029، وفي حالة انتقاله في الصيف، سيتعين على ليفربول دفع حوالي 40 مليون يورو كرسوم انتقال، وفقاً للتقارير.