ترجمه
"الأمر سينتهي!" - بيب جوارديولا يوجه تحذيرًا صريحًا للاعبي مانشستر سيتي قبل مواجهتي تشيلسي وأرسنال
مباراة حاسمة في ستامفورد بريدج
تلقى مانشستر سيتي دفعة قوية في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد الهزيمة غير المتوقعة التي مني بها أرسنال، لكن غوارديولا لا يخدع نفسه بشأن المهمة التي تنتظره. ومع وجود مباراتين مؤجلتين ومواجهة حاسمة مع «المدفعجية» تلوح في الأفق الأسبوع المقبل، يرى مدرب سيتي أن كل الأنظار يجب أن تتجه أولاً إلى رحلة الأحد إلى تشيلسي. لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر من ذلك بالنسبة لحامل اللقب، وكان غوارديولا صريحاً للغاية بشأن عواقب أي نتيجة سيئة في غرب لندن.
غوارديولا يطلق تحذيرًا
مع بقاء ثماني مباريات على نهاية الموسم، لم يعد هناك أي مجال للخطأ. لطالما حظي مانشستر سيتي بالثناء على قدرته على تحقيق سلسلة انتصارات متتالية في المرحلة الأخيرة من الموسم، ويؤمن غوارديولا بأن تحقيق سجل خالٍ من الهزائم بنسبة 100% من الآن وحتى مايو هو الشرط الوحيد للحفاظ على اللقب.
وقال جوارديولا للصحفيين: "بالحديث عن أرسنال، إذا لم تفز في ستامفورد بريدج – وهو مكان ليس من السهل الذهاب إليه – فربما لن نحتاج إلى عقد مؤتمر صحفي قبل مباراة أرسنال لأن الأمر سيكون قد انتهى". "الجميع يعرف ذلك. أنتم تعلمون ذلك، وأنا أعلم ذلك، واللاعبون يعلمون ذلك، والجميع يعلم ذلك. إنجلترا تعلم ذلك. إذن، كم عدد المباريات المتبقية؟ عليكم الفوز بها جميعًا، كلها. لا تعادل واحد، لا. انسوا الأمر".
"أورا" مبنية على الخبرة
بعد أن حصد ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة عمله التي استمرت عشر سنوات في مانشستر، يحمل فريق غوارديولا عبئًا نفسيًا لا يضاهيه سوى عدد قليل من الفرق الأخرى. ورغم اعترافه بأن المنافسين قد يشعرون بالرهبة من سجل إنجازات مانشستر سيتي، فإنه يصر على أن التاريخ وحده لن يكفي ليفوزوا بالمباريات هذا الموسم.
"الهالة لا تجعلك تشعر بالفوز. بالنسبة لمعظم اللاعبين، ليس الآن ولكن في الماضي القريب، الأمر ببساطة هو: 'حسناً، لقد فعلنا ذلك مرات عديدة، ويمكننا أن نفعله مرة أخرى'"، أوضح غوارديولا. "لكن هذا لا يحدد مسار الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز. يمتد الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدى 11 شهراً، وخلال هذه الأشهر الـ11، كانت هناك الكثير من المباريات التي قدمنا فيها أداءً جيداً، لكنه لم يكن كافياً للفوز. لأننا الآن لسنا في المركز السابع أو الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، بل نحن في المركز الثاني ونناضل. إنه ليس موسم سيئاً".
الطفرة التي شهدها «فصل الربيع» والطريق إلى الأمام
تدعم إحصائيات مذهلة هيمنة «سيتي» التاريخية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فوزه بـ 28 مباراة من أصل 31 مباراة خاضها في شهر أبريل. وقد مازح غوارديولا بأن تحسن الطقس غالبًا ما يلعب دورًا في أداء الفريق في نهاية الموسم، قائلاً: «عندما تشرق الشمس في فصل الربيع، ترتفع معنوياتنا ونشعر بتحسن. لهذا السبب نفوز بالمباريات. وهذا هو السبب في أننا لم نكن في أفضل حالاتنا هذا الموسم، لأن الطقس لم يكن جيدًا!»