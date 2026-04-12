"الأمر سينتهي!" - بيب جوارديولا يوجه تحذيرًا صريحًا للاعبي مانشستر سيتي قبل مواجهتي تشيلسي وأرسنال

مع بقاء ثماني مباريات على نهاية الموسم، لم يعد هناك أي مجال للخطأ. لطالما حظي مانشستر سيتي بالثناء على قدرته على تحقيق سلسلة انتصارات متتالية في المرحلة الأخيرة من الموسم، ويؤمن غوارديولا بأن تحقيق سجل خالٍ من الهزائم بنسبة 100% من الآن وحتى مايو هو الشرط الوحيد للحفاظ على اللقب.

وقال جوارديولا للصحفيين: "بالحديث عن أرسنال، إذا لم تفز في ستامفورد بريدج – وهو مكان ليس من السهل الذهاب إليه – فربما لن نحتاج إلى عقد مؤتمر صحفي قبل مباراة أرسنال لأن الأمر سيكون قد انتهى". "الجميع يعرف ذلك. أنتم تعلمون ذلك، وأنا أعلم ذلك، واللاعبون يعلمون ذلك، والجميع يعلم ذلك. إنجلترا تعلم ذلك. إذن، كم عدد المباريات المتبقية؟ عليكم الفوز بها جميعًا، كلها. لا تعادل واحد، لا. انسوا الأمر".