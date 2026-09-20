"الأمر حدث مع رافينيا" .. لابورتا يعترض على التوقف الدولي في شكله الجديد

بعد طيّ صفحة الجزء الأول من الموسم بانتصار جديد، هو السابع في سبع مباريات بالليجا والثامن إذا أضفنا إليه انطلاقة دوري أبطال أوروبا، يستعدّ برشلونة، مثل أندية أخرى، لخوض أول فترة توقف طويلة للمنتخبات الوطنية.

مستجدّ استحدثه الاتحادان الأوروبي والدولي لإبراز مواعيد تلك المنتخبات التي ستكون منشغلة خلال الأسابيع المقبلة، بعضها في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وبعضها في دوري الأمم، وبعضها في مباريات ودية بحتة. يمتد التوقف حتى عطلة نهاية أسبوع 10-11 أكتوبر، والبعض، مثل رئيس برشلونة جوان لابورتا، لا يبدو راضيًا عن ذلك.