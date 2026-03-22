Ryan Tolmich و Thomas Hindle

الأمريكيون في الخارج: كريستيان بوليسيتش يسجل أول مساهمة تهديفية له في عام 2026 مع ميلان، بينما ينهي مالك تيلمان لاعب ليفركوزن جفافه التهديفي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الأمريكي

يستعرض موقع GOAL أبرز النقاط التي يمكن استخلاصها من أداء اللاعبين الأمريكيين في أوروبا، بما في ذلك اللحظات الحاسمة التي قدمها اثنان من صانعي اللعب الرئيسيين في المنتخب الأمريكي

غالبًا ما تُستخدم احتفالات الأهداف لإيصال رسائل، وهذا بالضبط ما فعلته احتفالات ميلان يوم السبت. فقد كان هناك الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة حول حالة الفريق والعلاقة بين كريستيان بوليسيتش ورافائيل ليو. لذا، كانت تلك الاحتفالات لفتة صغيرة، لكنها كانت صاخبة.

لم يكن ليو حاضراً يوم السبت، لكن بوليسيتش كان هناك، حيث قدم تمريرة حاسمة في الفوز 3-2 على تورينو. بعد أحد الأهداف، تجمع لاعبو ميلان. قام نصف اللاعبين باحتفال بوليسيتش المميز، بينما قام النصف الآخر باحتفال ليو. كان ذلك تعبيرًا عن الوحدة، ليس فقط من اللاعبين الذين تصدروا عناوين الأخبار، بل من الفريق ككل. هذا النوع من التعبير له معنى، وكان من السهل رؤية ذلك على وجه بوليسيتش.



لم يكن بوليسيتش اللاعب الوحيد الذي لديه سبب للابتسام. سجل مالك تيلمان هدفاً بنفسه، وعلى الرغم من أنه جاء في تعادل مخيب للآمال، إلا أنه سيكون بالتأكيد عاملاً في بناء الزخم. يعني هذا الهدف أن أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين في المنتخب الأمريكي للرجال قدما مساهمات كبيرة في التسجيل قبل أيام قليلة من معسكر المنتخب. هناك احتمال كبير أيضًا أن يبدأ الثنائي بوليسيتش وتيلمان معًا في هذه المباريات. إذا حدث ذلك، فسيكون لدى كلاهما سبب ليكونا أكثر ثقة مما كانا عليه قبل نهاية هذا الأسبوع، وهو ما يمثل دفعة صغيرة لطيفة لفريق ماوريسيو بوكيتينو.

يلقي موقع GOAL نظرة على أداء اللاعبين الأمريكيين في الخارج خلال نهاية الأسبوع...

    بوليسيتش يبرع في المباراة التي أظهر فيها ميلان تماسكه

    لم يكن هذا الهدف الذي كان يبحث عنه بشدة، لكنه بداية جيدة. عاد بوليسيتش إلى صنع الفارق، وهذه أخبار رائعة لكل من ميلان والمنتخب الأمريكي.

    بدا بولسيتش في الهجوم إلى جانب نيكولاس فولكروغ، وقدم تمريرة حاسمة في فوز ميلان 3-2 على تورينو. جاءت اللحظة الكبيرة للأمريكي عند الهدف الثاني لميلان، حيث أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ساعدت أدريان رابيو على تسجيل هدف التقدم لميلان. كانت هذه أول مساهمة له في تسجيل هدف هذا العام، ومن المؤكد أنها ستخفف عنه عبئاً كبيراً بالنظر إلى ما قيل عنه في الأسابيع الأخيرة.

    ونظراً لاحتفالات ميلان، فإن قضية ليو هي عبء آخر يمكن أن يزول أيضاً. طوال الأسبوع، تم تحليل العلاقة بين الاثنين بعد أن تم ضبط ليو وهو يعبر عن إحباطه من اللاعب الأمريكي. لكن هذا أمر شائع يحدث بانتظام على مستوى النخبة. إنهما نجمان من الطراز الأول يدفعان بعضهما البعض ليكونا أفضل ويقدما أداءً أفضل. ولهذا السبب يمكنهما الآن على الأرجح أن يضحكا على الأمر بعد أيام قليلة فقط.

    مع استمرار السباق على لقب الدوري الإيطالي، سيحتاج ميلان إلى كل من بوليسيتش وليو لتقليص الفارق مع إنتر - الذي يتقدم بفارق ست نقاط مع تبقي ثماني مباريات. يوم السبت، على الأقل، بدا أن بوليسيتش عاد إلى المسار الصحيح مع دخول النادي الأشهر الأخيرة من هذا السباق.

    تسديدة تيلمان الدقيقة

    لم يكن تيلمان في أفضل حالاته يوم السبت، لكنه أظهر ما يمكنه فعله في أفضل لحظاته. عندما أتيحت له الفرصة لتغيير مسار المباراة، أبدى تيلمان هدوءًا وثباتًا، وجعل هدفًا صعبًا يبدو سهلاً في الدقيقة 22 من زيارة ليفركوزن إلى هايدنهايم. انطلق اللاعب الأمريكي نحو كرة عالية عند القائم البعيد، وسددها من اللمسة الأولى بضربة جعلها تبدو أسهل بكثير مما كانت عليه في الواقع.

    لسوء حظه، على الرغم من تقدمه في معظم أوقات المباراة، أهدر ليفركوزن النتيجة، وتعادل 3-3 ليضيع هدف تيلمان.



    ومع ذلك، سيساعده هذا الهدف شخصياً، حيث يتوجه للانضمام إلى منتخب الولايات المتحدة. سيواجه صراعاً على مكان في التشكيلة الأساسية، خاصة إذا تم احتساب ويستون ماكيني ضمن لاعبي خط الوسط المهاجمين كما هو متوقع. أفضل طريقة لتأمين مكان في خط الوسط المهاجم هي تقديم لحظات من البراعة الهجومية، وهو ما فعله تيلمان مع ليفركوزن يوم السبت. هل يستطيع فعل ذلك مع منتخب الولايات المتحدة الآن في المباريات القادمة؟

    فولارين بالوغون يسجل هدفاً حاسماً

    في المواجهة التي جمعت بين زميلي المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون وتانر تيسمان، كان هناك لاعب واحد تفوق بوضوح. كانت مباراة موناكو وليون واحدة من تلك المباريات الربيعية الغريبة التي تحمل أهمية كبيرة، لكن من الممكن أن تكون تأثيرها ضئيلاً في الواقع. كلا الفريقين يتنافسان على مقاعد في دوري أبطال أوروبا، وكان الفوز في هذه المباراة ضرورياً للغاية بالنسبة لهما. لكن كان هناك شعور قوي بأنهما قد يخسران عدداً كافياً من المباريات في جولات الدوري الأخرى، مما يجعل هذه المباراة ذات الست نقاط تبدو غير ذات أهمية.

    وقد يكون هذا هو الحال بالفعل. لكن يوم الأحد، كان موناكو هو الفريق الأفضل، وسيطر تمامًا على المباراة - على الرغم من لعبه خارج أرضه. تفوق موناكو في عدد التسديدات، والاستحواذ على الكرة، وتفوق بشكل واضح على المضيفين في ما كان في النهاية فوزًا مريحًا بنتيجة 2-1. لعب بالوغون دورًا رئيسيًا في تلك الليلة، حيث سجل ركلة جزاء ليمنح فريقه التقدم 2-1 - وهي الميزة التي حافظ عليها الفريق حتى نهاية المباراة. سجل بالوغون الآن 15 هدفًا هذا الموسم، ومن المتوقع أن يسجل المزيد أيضًا.

    يقدم جوني كاردوسو عرضاً قوياً مدته ساعة

    كان يوم الأحد فرصة سانحة لجوني كاردوسو ليثبت نفسه. فقد واجه لاعب الوسط صعوبة في حجز مكان ثابت في تشكيلة دييغو سيميوني هذا الموسم، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإصابات، ولم يتمكن بعد من فرض نفسه بشكل كامل في صفوف أتلتيكو مدريد. ومع ذلك، فإن مباراة الديربي ضد ريال مدريد، حتى وإن كانت رهاناتها محدودة، قدمت له المنصة التي لم يستغلها بالكامل حتى الآن.

    كان أداء الفريق ممتازاً في الشوط الأول، وكان كاردوسو أحد أسباب ذلك. كان من الواضح أن خطة أتلتيكو تتمثل في جعل الأمور صعبة قدر الإمكان في الوسط، ثم الهجوم في الكرات المرتدة. نفذ كاردوسو المهمة الأولى بثقة، حيث انطلق في التدخلات، وقطع الكرات، وشارك قليلاً في الحيل الخفية أيضاً، ببعض التدخلات الخادعة التي لم يتم احتسابها.

    لم يقدم الكثير مع الكرة، لكن لم يكن ذلك من مهامه في ذلك اليوم. في النهاية، كان ضحية لتغيير في النظام. كان على أتلتيكو أن يلعب بشكل أكثر هجومية عندما تقدم الفريق المضيف، وهذا يعني التضحية بلاعب وسط. كاردوسو، على الرغم من أنه لم يرتكب أخطاء كبيرة، كان اللاعب الذي تم استبعاده. خسر أتلتيكو المباراة بنتيجة 3-2، لكن اللاعب الأمريكي أظهر، على الأقل، أنه يمكن الوثوق به في المباريات الكبرى.

    لحظات ربما فاتتك

    + لم يظهر ويستون ماكيني بمستواه المعهود في تعادل يوفنتوس 1-1 مع ساسولو

    + حافظ مارك ماكنزي وتولوز على شباكهما نظيفة في الفوز 1-0 على لوريان

    + لعب جو سكالي 88 دقيقة بينما بقي جيو رينا على مقاعد البدلاء في تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ 3-3 مع كولن

    + لعب أنطوني روبنسون 67 دقيقة في فوز فولهام الساحق على بيرنلي بنتيجة 3-1

    + لعب بريندن آرونسون 68 دقيقة دون أن يبرز في التعادل السلبي بين ليدز وبرينتفورد

    + أداء متميز آخر من أيدان موريس، الذي سيطر على المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 بين ميدلزبره وبلاكبيرن روفرز

    + لعب باتريك أجيمانج 84 دقيقة وحصل على بطاقة صفراء في فوز ديربي كاونتي 1-0 على برمنغهام سيتي

    + خاض كول كامبل أول مباراة له مع هوفنهايم، حيث شارك كبديل في الخسارة 5-0 أمام آر بي لايبزيغ

    + سجل روكاس بوكستاس هدفاً في الفوز الساحق 6-0 الذي حققه هايدوك سبليت

    + كان داميون داونز أول لاعب يدخل الملعب من مقاعد البدلاء، لكن هامبورغ أهدر تقدمه 2-0 وخسر 3-2 أمام دورتموند

    + قدم جيانلوكا بوسيو أداءً قوياً في خط الوسط في تعادل فينيسيا 1-1 مع مونزا