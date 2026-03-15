من المقرر الإعلان عن تشكيلة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال لشهر مارس هذا الأسبوع. وهذا يعني أن الوقت ينفد. فإذا أراد اللاعبون إقناع ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه، فقد كان هذا هو آخر أسبوع لهم للقيام بذلك. من شبه المؤكد أن القائمة قد شارفت على الاكتمال، لكن هذه كانت فرصة أخيرة لإعطاء المدرب ما يدعوه للتفكير.

أبرز لاعب في نهاية الأسبوع هو شخص كان يثبت جدارته منذ أسابيع: فولارين بالوغون. سجل مهاجم موناكو هدفًا تلو الآخر في الأسابيع الأخيرة، واستمر ذلك في مباراته الأخيرة. سجل هدفًا مرة أخرى في فوز آخر. هناك العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بلياقة جيدة في تشكيلة المنتخب الأمريكي، لكن قلة منهم يمكنهم مضاهاة مستوى بالوغون في الوقت الحالي.

كما قدم بعض اللاعبين الرئيسيين الآخرين أداءً قوياً. سجل جو سكالي تمريرة حاسمة لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ. وكان أيدان موريس نجم المباراة في فوز ميدلزبره. وقدم تيم ويه أداءً قوياً مع مرسيليا، بينما قاد كريس ريتشاردز الدفاع في فوز كريستال بالاس دون استقبال أي أهداف.

قريبًا، سيتحول التركيز إلى فترة التوقف الدولية. لكن هذا الأسبوع كان مخصصًا لإحداث تأثير على مستوى الأندية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقاتلون من أجل تحقيق شيء ما خلال الأشهر الأخيرة من الموسم.

