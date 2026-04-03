Goal.com
مباشر
AA review Balogun Aaronson Pulisic
Thomas Hindle

ترجمه

الأمريكيون في الخارج: بوليسيتش يسعى لتسجيل الأهداف، وبالوغون يتطلع إلى لحظة حاسمة، وآرونسون يسعى للعودة بقوة

كريستيان بوليسيتش
فلوريان بالوجون
برندن آرونسون
ميلان
موناكو
ليدز يونايتد
الولايات المتحدة الأمريكية
بوروسيا مونشنجلادباخ
فقرات ومقالات

مع مرور كريستيان بوليسيتش بفترة جفاف تهديفي وحاجة فولارين بالوغون إلى استعادة لمسته التهديفية، يبدو أن عطلة نهاية الأسبوع ستكون حافلة بالأحداث بالنسبة للاعبين الأمريكيين في الخارج.

وهكذا انتهت فترة التوقف الدولية الأخرى للمنتخب الأمريكي. من المثير دائمًا أن نرى ما الذي يلعب من أجله لاعبو كرة القدم حقًا. يقول البعض إن الأمر كله يتعلق بأنديتهم، والأداء المتميز والإنجازات التي يحققونها مع فرقهم أسبوعًا بعد أسبوع. بينما يزعم آخرون أن كل شيء موجه نحو اللعب مع المنتخب الوطني. وفي سنوات كأس العالم، ربما ينصب التركيز بشكل أكبر قليلاً على الخيار الأخير.

بدت فترة مارس هذه أكثر أهمية قليلاً. أصرّ ماوريسيو بوكيتينو على أن المنافسة على مقاعد المنتخب الأمريكي لا تزال مفتوحة. من الصعب تصديق كلامه في هذا الصدد، لا سيما أنه اعتمد بشكل كبير على الوجوه المألوفة في هذه الفترة ولم يحقق أفضل النتائج.

أصر على أن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من الهزيمتين أمام البرتغال وبلجيكا. هذا أمر قابل للنقاش، لكن هناك شيء واحد واضح: لاعبوه الأفضل بحاجة إلى استعادة مستواهم قريبًا.

ليس هناك وقت للانتظار. موسم الأندية لا يرحم. ستتوالى المباريات بسرعة، وقد تم إلقاء العديد من الأسماء الكبيرة مباشرة في المعركة.

يعد تراجع مستوى كريستيان بوليسيتش التهديفي أمرًا مقلقًا، والمباراة الكبيرة ضد نابولي ليست المكان المناسب لاستعادة لمسته. كان فولارين بالوغون يسجل الأهداف بسهولة قبل العطلة، وسيحتاج إلى استعادة مستواه بعد أسبوعين صعبين.

ثم هناك جيو رينا، الذي ربما يحتاج إلى التعود على كرة القدم مرة أخرى.

تستعرض GOAL US أهم الأحداث التي يجب متابعتها بين اللاعبين الأمريكيين في الخارج هذا الأسبوع...

    يحتاج فولارين بالوغون إلى تسجيل هدف

    لم يحظَ بالوغون بفترة جيدة مع المنتخب الأمريكي. ففي مباراة بلجيكا، كان أداؤه ضعيفًا بشكل لافت. وللإنصاف، لم يكن ذلك ذنبه. فقد اكتفت الولايات المتحدة بتمرير الكرات إلى قدميه وطلبت من المهاجم أن يلعب كرأس حربة بدلاً من دوره المعتاد في خط الهجوم المتقدم الذي يتألق فيه عادةً. وبالفعل، تم وضعه في موقف محكوم عليه بالفشل.

    لم يكن أداؤه ضد البرتغال أفضل بكثير. كانت الولايات المتحدة قد خرجت من المباراة إلى حد كبير عندما دخل الملعب، وعانى بالوغون. في 23 دقيقة من اللعب، لم يتمكن سوى من خمس لمسات ولم يشارك فعلياً في المباراة.

    كان ذلك مؤسفاً بعض الشيء بالنظر إلى مستواه مع موناكو قبل فترة التوقف. سجل سبعة أهداف في سبع مباريات بينما كانت موناكو تمر بأفضل فترة لها هذا الموسم. كان من المفترض أن تكون هذه هي اللحظة المناسبة لبالوغون لينطلق مع المنتخب الأمريكي. الآن يبدو الأمر وكأنه إعادة ضبط.

    وبالفعل، سيكون هذا الأسبوع حاسماً بالنسبة للاعب الأمريكي. مارسيليا منافس قوي. الفريق يحتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي، متقدماً بثلاث نقاط على موناكو الذي يحتل المركز السادس. إذا حقق بالوغون وزملاؤه الفوز، فسيعودون إلى المنافسة على مركز في دوري أبطال أوروبا. وبالنظر إلى فوزهم في خمس مباريات متتالية ولعبهم على أرضهم، فقد حان الوقت للحلم.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    كريستيان بوليسيتش يمر بفترة ركود

    الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لكريستيان بوليسيتش في الوقت الحالي. والأسباب عديدة. فهو يتخذ قرارات خاطئة في الهجوم. وزملاؤه لا يستغلون الفرص التي يصنعها. ثم هناك الحقيقة المرة المتمثلة في أنه لم يسجل الأهداف في الأوقات التي كان يجب عليه ذلك. بوليسيتش يضيع الفرص بشكل متكرر. ولم يكن مهاجم المنتخب الأمريكي فعالاً بشكل خاص طوال العام.

    استمرت هذه الصعوبات للمنتخب الأمريكي خلال فترة التوقف. لم يكن بوليسيتش سيئًا بالضرورة ضد البرتغال وبلجيكا، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف عندما كانت الولايات المتحدة في حاجة ماسة إليه. إذن ما السبب؟ لطالما كان هذا جزءًا من قصة بوليسيتش. فقد أعاقته عدم الاستقرار في بعض الأحيان. يمر بفترات جفاف كل عام، ويبدو أن هذه واحدة من تلك اللحظات. في مرحلة ما، لا بد أن ينتهي هذا الأمر. فهذه الأمور تنتهي دائماً.

    والتوقيت سيكون مثاليًا. مباراة ميلان مع نابولي هي واحدة من أكبر مبارياته هذا العام. إنها مواجهة بين صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثالث، وعلى الرغم من أن إنتر يبتعد في سباق اللقب، إلا أنه لا تزال هناك فرصة أن يبدأ أحد الفريقين أو كلاهما في سلسلة انتصارات ويجعل الأمور مثيرة للاهتمام. ويبدأ ذلك بهزيمة بعضهما البعض. يلتقيان بعد ظهر يوم الاثنين، وسيكون بوليسيتش هو المفتاح إذا أراد ميلان تحقيق أي شيء ضد حامل اللقب. الخبر السار؟ يمتلك ميلان ثاني أفضل سجل خارج أرضه في الدوري الإيطالي، ومن شبه المؤكد أن نجم نابولي روميلو لوكاكو لن يشارك في المباراة.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    مباراة حاسمة لبريندن آرونسون

    يبدو أن فريق ليدز قد نجا من خطر الهبوط الآن. فهو يحتل المركز الخامس عشر، ومع خسارة الفرق المحيطة به للنقاط، ربما حان الوقت لدانيال فارك ورفاقه للتفكير في أهداف أكبر. والخبر السار هو أن القرعة أوقعتهم في مواجهة سهلة في كأس الاتحاد الإنجليزي. سيواجهون في ربع النهائي فريق وست هام الذي يعاني هو الآخر، والذي يحتاج بدوره إلى إنجاز يضيء موسمه.

    لكن الهامرز لديهم ما يقاتلون من أجله. فريق نونو إسبيريتو سانتو يحتل المركز الثامن عشر، لكنه على بعد نقطة واحدة من منطقة الأمان. إذا خسر توتنهام نقاطًا، فسيشتمون رائحة الدم بالتأكيد.

    وبالتالي، ربما يمكن لليدز أن يبذل جهدًا أكبر في هذه المباراة. فليس هناك حاجة حقيقية لتوفير الطاقة، وحتى خارج أرضه، سيؤمن "الليليوايتس" بفرصهم. حظي آرونسون بفترة راحة مفاجئة خلال فترة التوقف الدولية. لم يستخدمه بوكيتينو كثيرًا في أي من المباريات الودية، على الرغم من أنه لم يتعرض لأي إصابة.

    وبالتالي، قد يكون مستقبله مع المنتخب الأمريكي موضع تساؤل. لكنه بالتأكيد لديه الكثير ليقدمه مع ليدز. ولن يكون التقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي بداية سيئة.

  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    هل سيحصل جيو رينا على فرصة للعب؟

    قبل فترة التوقف الدولية، أشار بوكيتينو إلى أنه قد يكون من الجيد منح رينا فرصة للعب مع الفريق الأول في الوقت الذي لا يشارك فيه بانتظام. ما المنطق وراء ذلك؟ كان يريد أن يرى كيف يمكن للاعب الذي يفتقر إلى الحدة أن يؤدي مع فريقه. لم تكن النتيجة رائعة. لم يشارك رينا سوى قليلاً مع المنتخب الأمريكي، وأخيب الآمال عندما لعب. في هذه المرحلة، ربما يكون قد اكتسب ما يكفي من الثقة ليكون ضمن تشكيلة الفريق هذا الصيف.

    ومع ذلك، إذا أراد أن يترك بصمة، فمن المؤكد أنه سيحتاج إلى المزيد من الدقائق. قد يكون ذلك صعباً في بوروسيا مونشنغلادباخ، حيث اختفى إلى حد كبير من الصورة. لن يكون العودة إلى هذا الفريق سهلاً. مونشنغلادباخ ليس فريقاً هجومياً، وريينا ليس لاعباً دفاعياً. سيحتاجون إلى الاحتفاظ بالكرة واللعب بهجومية ضد هايدنهايم في نهاية هذا الأسبوع. قد تكون هذه فرصة لريينا للتألق.