الانتقادات من كل صوبٍ وحدبٍ تنهال على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور خلال هذه الفترة، وكأن هجوم جمهور سانتوس عليه لـ"تصرفاته الطفولية" غير كافٍ، حتى انتقده الممثل الأمريكي براد بيت!
شبهه بالأفلام الإباحية .. براد بيت يوجه رسالة "استياء" إلى نيمار!
ما القصة؟
نيمار يمر حاليًا بفترة غير جيدة في الملاعب، على غرار مواسمه الأخيرة، حيث يحمله جمهور سانتوس مسؤولية تراجع نتائج الفريق.
المسؤولية هنا ليس لتراجع مستوى نيمار، إنما لتعامله برعونة في الأوقات المصيرية للفريق، خاصةً فيما يتعلق بالشجارات مع لاعبي الخصم، والحصول على إنذارات تحرم الفريق منه في المباراة التالية، ناهيك عن إصابته وغيابه عن بعض المباريات لأسباب شخصية.
لكن موقف البرازيلي في عين براد بيت مختلف، إذ لم ينتقده من هذه الناحية، بل وصفه بـ"الممثل الفاشل" بعد سقوطه في بعض اللقطات بكأس العالم 2026.
- SportPix UK
ماذا قال براد بيت؟
مجلة "Esquire" الأمريكية، أجرت حوارًا مطولًا مع براد بيت، تحدث خلاله على علاقته بالرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، كونه كان حريصًا على حضور عدد من مباريات كأس العالم 2026، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع كندا والمكسيك على مدار شهري يونيو ويوليو الماضيين.
جزء من الحوار أُجري أثناء متابعة بيت مواجهة ألمانيا وباراجواي في دور الـ32، عبر شاشة التلفاز، وما لفت نظره هو تعمد بعض اللاعبين "التمثيل" للحصول على قرارات تحكيمية باطلة لصالحهم، وهي الظاهرة التي يرى أنها انتشرت في ملاعب كرة القدم، ذاكرًا اسم نيمار بالتحديد.
وعلق النجم الأمريكي ساخرًا ومستاءً في الوقت ذاته: "سأبدأ دورة في تعليم التمثيل، لأن هؤلاء اللاعبين سيئون جدًا في التمثيل، إذ يسقط أحدهم وتتعثر قدماه ثم يتظاهر بألم مبالغ به وزائف. إنه أحد أسوأ المشاهد التمثيلية التي رأيتها في حياتي".
وأضاف: "أعلم أن الحصول على خطأ جزء من حيل كرة القدم، لكن يا رجل، هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى الكثير من المساعدة، وسأبدأ بنيمار، لأنه رغم أنه يتحرك في الملعب برشاقة راقص الباليه إلا أنه يحتاج لبعض المساعدة؛ سأعلمه كيف يجعل السقوط يبدو مقنعًا، وكيف لا يفعله بطريقة مبالغ بها، وكيف لا يكرره كثيرًا حتى يبدو حقيقيًا، لدي منهج كامل لتعليمه".
براد بيت اختتم: "التمثيل في كرة القدم واحدة من الأشياء المقبولة، لكن لا أحد يحبه، تمامًا مثل التمثيل في أفلام الأربعينيات، عندما كانت الممثلات يبدين وكأنهن فقدن الوعي. التمثيل السيئ يصيبني بالجنون، ولهذا لا أستطيع مشاهدة الأفلام الإباحية".
ماذا قدم نيمار في كأس العالم 2026؟
شد وجذب دار في البرازيل قبل كأس العالم 2026 بين فئة تريد مشاركة نيمار، وأخرى ومنها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ترى أنه غير جاهز بدنيًا.
لكن في النهاية، استدعى أنشيلوتي، نيمار ضمن القائمة، ومنحه فرصة المشاركة لمدة 37 دقيقة فقط على مدار مباراتين، سجل خلالهما هدفًا واحدًا، في شباك النرويج ضمن دور الـ16، وهي المواجهة التي خسرها راقصو السامبا (1-2).
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اعتزال نيمار
بعد الوداع المبكر لكأس العالم 2026، لم يجد نيمار مفرًا من إعلان اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي، مكتفيًا بمواصلة مشواره مع سانتوس.
وخاض صاحب الـ34 عامًا 130 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي الأول، أحرز خلالها 80 هدفًا وصنع 59 آخرين.
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