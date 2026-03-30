Getty Images Sport
ترجمه
"الأفضل لم يأتِ بعد" من لامين يامال، حيث يسلط مدرب المنتخب الإسباني الضوء على الأهمية المتزايدة لنجم برشلونة في صفوف "المنتخب الأحمر"
"يامال" تحقق إنجازات جديدة
أشاد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بالنجم الشاب يامال، مشيرًا إلى التطور السريع الذي حققه لاعب برشلونة الشاب وتأثيره المتزايد داخل المنتخب الوطني، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن أفضل ما لديه لم يظهر بعد - وذلك قبل ساعات قليلة من المباراة الودية ضد مصر.
وقال دي لا فوينتي للصحفيين: "إنه لاعب كرة قدم أفضل بكثير مما كان عليه قبل عامين، لكنه لا يزال أقل من المستوى الذي سيصل إليه بعد عامين آخرين". "إنه ينضج كثيرًا، ومساهمته تزداد يومًا بعد يوم، ولديه تلك اللمسة الجذابة للغاية بالنسبة لبقية زملائه في الفريق، بمعنى أنه يجذب انتباه الجميع، ويكتسب يومًا بعد يوم وزنًا أكبر في الفريق رغم صغر سنه. الآن، أعتقد أنه لا يزال أمامه طريق طويل وأن أفضل مستوياته لم يظهر بعد. حالته البدنية؟ إنه رائع، سريع جدًا، قوي... إنه يمر بأحد أفضل لحظات الموسم ومسيرته القصيرة".
- AFP
التعامل مع مخاوف برشلونة
مع مشاركة يامال بشكل مكثف مع كل من برشلونة والمنتخب الوطني، ظهرت تساؤلات حول حجم أعباءه ومخاطر تعرضه للإصابة. ومع ذلك، سارع دي لا فوينتي إلى رفض التلميحات التي تدعوه إلى إعطاء الأولوية لمصالح النادي على حساب احتياجات المنتخب الوطني، لا سيما مع اقتراب كأس العالم 2026.
"لا أعرف ما الذي يجب أن آخذه في الاعتبار. عليّ أن آخذ في الاعتبار المسؤولية التي تقع على عاتقي في قيادة الفريق للفوز"، أوضح المدرب. "أعتقد أنه من الرائع أنهم من برشلونة وأن لديهم قلبهم الصغير. لكنني أفكر في فريقي. وبنفس القدر الذي أتعاطف به، أطلب منهم أن يكونوا معي. لاعبو برشلونة يتعرضون لنفس المخاطر التي يتعرض لها لاعبو ريال مدريد وأتلتيكو... هذه أمور تحدث في كرة القدم. حقيقة وجود سبعة لاعبين من برشلونة هنا هي أخبار جيدة جدًا لهم وللكرة القدم الإسبانية".
مقاعد في كأس العالم متاحة
تُعد المباراة ضد مصر بمثابة الاختبار الأخير قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية لكأس العالم. ورغم أن دي لا فوينتي يعترف بأن لديه «قاعدة صلبة» تتألف من حوالي 20 إلى 22 لاعبًا تم اختيارهم بالفعل، إلا أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام أولئك الذين لا يزالون على الهامش أو يتعافون من الإصابة، مثل إريك غارسيا.
"لدينا مجموعة متماسكة بالفعل، وهي قاعدة مهمة للغاية. إذا لم تكن هناك انتكاسات، فسيكون هناك بالتأكيد بعضها وستكون هناك إصابات، ونأمل ألا يحدث ذلك. لكن صحيح أن هناك 20 إلى 22 لاعباً نعلم أننا نرغب في وجودهم"، أشار دي لا فوينتي. وأضاف بخصوص غارسيا: "إنه لاعب محبوب جداً من الجميع ومني. لديه كل الإمكانيات. كان في لحظة جيدة جداً والآن تعرض لإصابة بسيطة... من الآن وحتى شهرين، ستفتح الأبواب أمام الكثيرين".
- AFP
كوكوريلا مستعد للتحدي
كما تحدث مدافع تشيلسي مارك كوكوريلا إلى وسائل الإعلام، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الحماس حتى في المباريات التي تُصنف على أنها ودية. وبالنسبة للظهير، فإن كل دقيقة يقضيها مرتديًا قميص إسبانيا تمثل فرصة لتأمين تذكرة سفر إلى البطولة الكبرى التي ستُقام هذا الصيف.
وقال كوكوريلا: "إنها مباراة مهمة للغاية. إنها الاختبار الأخير قبل إعلان تشكيلة كأس العالم، وسنحاول جميعًا تقديم أفضل ما لدينا. ومن هناك، سنجعل الأمر صعبًا على دي لا فوينتي". "الأمر صعب. أنت تلعب من أجل لقب، لكننا نعلم أيضًا أنه عليك تقديم مستوى جيد. أنت تعلم أنك تلعب بقميص إسبانيا ولا تعرف أبدًا ما إذا كانت هذه ستكون آخر مباراة مع المنتخب الوطني. أنت تعلم أنها فرصتك الأخيرة لتصعب الأمور على دي لا فوينتي أو لتجعله يفكر فيك عند اختيار التشكيلة".