الأفضل في العالم.. فليك يحسم الجدل بشأن يامال بعد ملحمة ريال بيتيس ويكشف جديد إصابات برشلونة!

لم يتحفظ فليك في إشادته بلامين يامال بعد العرض الاستثنائي الذي قدمه الجناح في الفوز 5-2 على ريال بيتيس في ملعب لا كارتوخا. وأشار المدرب الألماني، الذي رأى العديد من المواهب العالمية خلال مسيرته مع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، إلى أن صاحب الـ19 عامًا تجاوز الآن أقرانه ليصبح الشخصية الأبرز في اللعبة. وجاءت تصريحات فليك بعد أن قاد يامال عرضًا هجوميًا مسيطرًا أبقى العملاق الكتالوني في صدارة جدول ترتيب الليجا بثبات.

وقال فليك لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "عندما ترى الهدف الأول الذي سجله، فالأمر لا يُصدق؛ إنه في الوقت الحالي أفضل لاعب في العالم. أنا سعيد جدًا بأدائه وهذا ما أريد قوله. بالطبع، هناك ضغط عليه، فهو يبلغ 19 عامًا ولعب كل المباريات، لكنه مُركّز وملتزم بنسبة 100% وهو جيد جدًا، وكان أداؤه لا يُصدق وكذلك شخصيته، وهكذا هم اللاعبون الكبار".

وأضاف المدرب: "مع هذه النتيجة، كان علينا تغييره، كان ذلك واضحًا، وقلت له إنني فخور جدًا لأنه قدّم مباراة رائعة".