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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
ترجمه

"الأفضل في العالم!" .. نيمار يختار الفائز بالكرة الذهبية 2026

نيمار
لامين يامال
برشلونة
الدوري الإسباني

النجم البرازيلي قارنه بنفسه

أعلن نيمار، مهاجم سانتوس، دعمه العلني لنجم برشلونة الشاب لامين يامال للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقبلة.

وقد لجأ النجم البرازيلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد أن اللاعب المراهق هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم حاليًا.

  • دعم كبير لموهبة برشلونة

    منح نيمار دعمه الكامل لـ يامال في المنافسة على الفوز بـالكرة الذهبية المقبلة. وقد لجأ النجم البرازيلي إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعبّر عن إشادته الكبيرة بالجناح الشاب. ومن خلال نشر صورة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح نيمار مشاعره تجاه الموهبة الصاعدة في برشلونة بشكل تام، حيث أعلن: "لامين يامال هو الأفضل في العالم".

  • Lamine Yamal getty

    مقارنة بين موسمين رائعين

    وصل نيمار إلى هذا الاستنتاج الجريء بعد أن شارك صورة مقارنة إحصائية من إنتاج منصتي Score90 وSofascore. وقد وضعت الصورة موسمين تاريخيين مميزين لكلا المهاجمين جنبًا إلى جنب.

    وأظهرت الصورة موسم نيمار المذهل 2017-2018 مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 16 هدفًا في 27 مباراة. وفي المقابل، كانت أرقام يامال من بداية الموسم الحالي مع برشلونة.

    وقدم يامال بداية متفجرة للموسم، بتسجيله ثمانية أهداف وصناعته تسع تمريرات حاسمة في أول 10 مباريات له مع برشلونة. هذه الأرقام أقنعت نيمار بأن اللاعب المراهق يتفوق على بقية عالم كرة القدم.



  • رابط قوي خارج الملعب

    ويسلّط هذا الدعم العلني من نجم سانتوس الضوء على العلاقة الوطيدة بين اللاعبين خارج الملعب، إذ يحافظ الثنائي على صداقة متينة منذ أن أمضيا وقتًا معًا خلال رحلة إجازة في البرازيل عام 2025.

    وتمنح صداقتهما الشخصية ثقلًا إضافيًا لتأييد نيمار ليامال في ظل منافسته على أبرز جائزة فردية في عالم كرة القدم. ولا يزال الجناح يحظى بمقارنات مع أعظم أسماء اللعبة، في وقت لا تبدو فيه أي إشارات على تباطؤ صعوده السريع. فقد جعله مستواه المذهل مع برشلونة مرشحًا بارزًا على الساحة العالمية في وقت قصير.

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  • yamalGetty Images

    تتحول الأنظار إلى حفل الجوائز في لندن

    سينتظر يامال الآن الحكم الرسمي عندما يتجمع عالم كرة القدم في لندن لحضور الحفل الرسمي في 26 أكتوبر. ويطمح الجناح إلى تتويج شهره الأول المذهل من الموسم بالجائزة الكبرى.

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