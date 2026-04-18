الأفضل في تاريخ الكروات يستحق معاملة ميسي ولكن.. لماذا يجب على ميلان رفض تحكمات مودريتش؟!

أثبت النجم الكرواتي لوكا مودريتش أنه ظاهرة كروية نادرة لا تعترف بتقدم العمر أو تراجع العطاء البدني إذ نجح مؤخرًا في حصد جائزة أفضل لاعب في كرواتيا للمرة رقم 13 على التوالي وهو إنجاز يضعه منفردًا على عرش الأساطير في بلاده.

هذا التقدير لم يأت من فراغ بل هو نتاج مستويات مذهلة يقدمها مع ميلان حيث يربطه عقد ينتهي في يونيو من العام الجاري، ومع اقتراب نهاية الموسم بدأت ملامح المرحلة القادمة تتبلور من خلال تسريبات تؤكد رغبة اللاعب في البقاء بحسب "سكاي سبورت" ولكن ضمن شروط محددة تضمن له ألا يكون مجرد ضيف شرف في قلعة الروسونيري.

مودريتش الذي يقترب من عامه رقم 41 يرى نفسه جديرًا بمعاملة الأساطير تمامًا مثل ليونيل ميسي من حيث التأثير في القرار الفني والرغبة في رؤية نادٍ قوي ينافس على منصات التتويج.









