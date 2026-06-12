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"الأشياء التي يفعلها خارج الملعب" .. موراتا يكشف عن الجانب الخفي من رونالدو
موراتا يتحدث عن تأثير رونالدو
في حديثه مع بودكاست «El Camino de Mario»، استذكر ألفارو موراتا سنواته الأولى في ريال مدريد والدور الذي لعبه كريستيانو رونالدو في مساعدته على الاندماج في الفريق الأول.
وقال اللاعب الدولي الإسباني إن المهاجم البرتغالي كان يهتم بانتظام باللاعبين الأصغر سناً خلال جولات التحضير للموسم وخارج الملعب.
وكشف موراتا أن رونالدو كان يصطحبه للتسوق وكثيراً ما كان يقدم هدايا لزملائه في الفريق، بما في ذلك أجهزة آيباد وهواتف محمولة وعطور. ووصف هذه اللفتات بأنها "مذهلة" وقال إن رونالدو كان يعامله دائماً بشكل استثنائي على الرغم من ضغوط المنافسة في أحد أكبر الأندية في العالم.
ثم التقى الثنائي مجدداً في يوفنتوس بعد عودة موراتا إلى تورينو في عام 2020، مما سمح لعلاقتهما بالتطور إلى ما هو أبعد من كرة القدم.
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موراتا يستذكر كرم رونالدو ومطالبه
وفي حديثه عن سنواته الأولى في ريال مدريد، سلط موراتا الضوء على كرم رونالدو تجاه اللاعبين الأصغر سناً، كما اعترف موراتا بأنه واجه صعوبة في البداية في تلبية مستوى التوقعات التي كان رونالدو يفرضها على من حوله خلال فترة المنافسة الشديدة بين ريال مدريد وبرشلونة.
قال موراتا: "أتذكر عندما كنت صغيراً وكنا نذهب إلى معسكرات الإعداد للموسم، كان يخبرني بما أحتاج إليه أو كنا نذهب للتسوق". "كان يهدينا أجهزة آيباد وهواتف محمولة وعطور... كان الأمر مذهلاً. لم تكن المرحلة الأولى مثل الثانية. في المرحلة الأولى، كنت صغيراً جداً وربما لم أكن معتاداً على المطالب التي يفرضها لاعب بمستواه. هناك أوقات، ربما، يطلق فيها طفل يخرج من مقاعد البدلاء أو يريد أن يتباهى تسديدة على المرمى لأن أصدقاءه أو عائلته في الملعب".
وأضاف: "من الطبيعي أن تكون المتطلبات هائلة، لكنه كان يعاملني دائمًا معاملة استثنائية".
لماذا يعتبر موراتا أن رونالدو يتفوق على البقية
قال موراتا إن الفترة الثانية التي قضاها إلى جانب رونالدو في يوفنتوس سمحت له برؤية جانب آخر من شخصية المهاجم. كما أشار المهاجم إلى تفاني رونالدو الدؤوب باعتباره السبب الرئيسي الذي يجعله يعتبره أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق. وتذكر موراتا أنه كان يرى رونالدو يحافظ على نفس الروتين بغض النظر عن الظروف، حتى بعد رحلات مرهقة ووصوله في ساعات متأخرة من الليل.
وقال: "قضينا الكثير من الوقت معًا، نتحدث عن أشياء كثيرة. ما أود قوله عن كريستيانو هو أنه، على الرغم من كل ما تراه من الخارج، عندما تذهب لتناول العشاء معه، فإن الأمر مذهل. إنه يفهم كل شيء، وقد درس الكثير من الأمور. إنه مثقف في جميع مجالات الحياة، وهو أمر مثير للإعجاب".
وأردف: "ماذا يمكنني أن أقول؟ هناك أشياء في كريستيانو تجعلك عاجزاً عن الكلام. قد تصل من رحلة في الخامسة صباحاً، متشوقاً للعودة إلى المنزل والاستلقاء على السرير، فيبدأ الرجل في أداء تمارين البطن، والاستحمام بالماء البارد، وركوب الدراجة. رجل يفعل ذلك، وترى كيف يعيش وكيف يواجه الحياة، لا أستطيع القول إنه ليس فقط أفضل لاعب لعبت معه على الإطلاق، بل الأفضل في كل العصور."
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يواصل موراتا مسيرته الكروية بينما يظل رونالدو في السعودية
لا يزال مستقبل موراتا في ميلان غير مؤكد، بعد أن تم إعارته إلى كومو الموسم الماضي. كما أن أداءه مع كومو لم يكن مرضياً، على الرغم من حصول النادي على مركز يؤهله لدوري أبطال أوروبا. ولم يتمكن المهاجم الإسباني من تسجيل أي هدف في 26 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي.
في غضون ذلك، نجح رونالدو في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين مع فريق النصر، ويركز الآن على مهامه مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026. سيواجه منتخب البرتغال منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المباراة الافتتاحية للمجموعة K يوم 17 يونيو، تليها مواجهات ضد أوزبكستان يوم 23 يونيو وكولومبيا في وقت لاحق من هذا الشهر.