Getty Images Sport
"الأسوأ في العالم".. إسماعيل صيباري يهاجم شركة طيران عربية
هجوم غاضب وأزمة طيران
شن الدولي المغربي إسماعيل صيباري، صانع ألعاب بايرن ميونخ الألماني، هجومًا لاذعًا على شركة "العربية للطيران"، واصفًا إياها بأنها "أسوأ شركة في العالم". وجاءت هذه الأزمة الغاضبة عبر حسابه الشخصي على منصة إنستجرام، حيث انتقد صاحب الـ25 عامًا تعامل موظفي الشركة بحدة، مؤكدًا أنهم "لا يحترمون عملاءهم إطلاقًا، وغير أكفاء وعديمو الإنسانية"، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته أساسيًا في الانتصار الكاسح لفريقه البافاري على لايبزيج بستة أهداف مقابل هدف في الدوري الألماني.
بداية واعدة مع بايرن ميونخ
وتأتي هذه الأزمة خارج الخطوط الخضراء في وقت يعيش فيه صيباري بداية حقبة جديدة في مسيرته مع العملاق البافاري، والذي انضم إليه في الميركاتو الصيفي المنصرم بصفقة ضخمة بلغت قيمتها حوالي 50 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف عام 2031. وخلال انطلاقته مع بايرن ميونخ، شارك نجم الوسط حتى الآن في 10 مباريات بمختلف المسابقات بمجموع 437 دقيقة لعب، ونجح في إثبات حضوره مسجلًا هدفين وصانعًا لهدفين آخرين لزملائه.
- Getty
توهج دولي في المونديال
وجاء انتقال صانع الألعاب إلى صفوف بطل ألمانيا تتويجًا لمسيرة دولية لافتة ومستويات مبهرة مع المنتخب المغربي، خاصة في بطولة كأس العالم الأخيرة التي كانت بوابته الكبرى للانتقال إلى ميونخ أثناء سير البطولة. وقد خاض نجم "أسود الأطلس" 37 مباراة دولية بمسيرته سجل خلالها 12 هدفًا، من بينها 3 أهداف حاسمة في 5 مباريات لعبها خلال المونديال، قبل أن يودع المنتخب المغربي المنافسات من الدور ربع النهائي إثر الخسارة أمام نظيره الفرنسي.
بداية قوية مع آيندهوفن
وقبل بزوغ نجمه على الساحتين الدولية والألمانية، سطر صيباري مسيرة استثنائية مع نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، والتي وضعته مبكرًا على رادار كبار أندية القارة العجوز. وخلال فترته الناجحة في الملاعب الهولندية، خاض اللاعب 142 مباراة بمختلف البطولات، وامتلك معدلًا هجوميًا رائعًا حيث ساهم في 71 هدفًا، بواقع 42 هدفًا سجلها بنفسه، بالإضافة إلى تقديم 29 تمريرة حاسمة، مما جعله أحد أبرز المواهب الشابة التي خطفت الأنظار في أوروبا.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا